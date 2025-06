Antwoord: zeewier en algen zitten inderdaad de gezonde omega 3-vetzuren EPA en DHA, zij het in kleine hoeveelheden. Je moet dus een flinke portie zeewier of algen eten om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid omega 3-vetzuren (200 milligram) binnen te krijgen. En dan loop je tegen het bezwaar van te veel jodium aan. Want in zeewier en algen kan veel jodium zitten, ook al is de hoeveelheid niet altijd duidelijk.

Omdat grote hoeveelheden jodium de werking van de schildklier kunnen verstoren, is het verstandig om terughoudend te zijn met het eten van zeewier als groente of vleesvervanger. Wel kun je het af en toe gebruiken in salade of soep. Verder is het in verband met de voedselveiligheid niet aan te raden zeewier in het wild te oogsten en te eten. Als laatste doe je er goed aan om het gekochte zeewier voor consumptie goed af te spoelen of in water te leggen, om zo het toegevoegde zout eraf te spoelen.

