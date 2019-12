Vraag: Veel fruit dat ik in de winkel koop is nog niet rijp. Dat komt de smaak niet ten goede, maar is onrijp fruit eten eigenlijk ongezond?

Antwoord: Vaak wordt fruit onrijp geplukt om te voorkomen dat het overrijp is voordat het in de supermarkt ligt. Gelukkig rijpt het meeste fruit na in de fruitschaal en hoef je het niet onrijp te eten.

Als je toch je tanden in een onrijp stuk fruit zet, is dat niet ongezond. Maar doe dat bijvoorbeeld niet bij een tomaat, een zogeheten vruchtgroente. Groene tomaten bevatten tomatine, een stof die in grote hoeveelheid giftig is voor de mens.

Rijp fruit is zoeter, zachter en daardoor lekkerder dan onrijp fruit. Bij het rijpen dalen de zetmeel- en zuurgehaltes, stijgt de hoeveelheid suiker, wordt de textuur zachter en verandert de kleur van de schil.

Lolkje de Vries, woordvoerder bij het Voedingscentrum

Gezondgids 2, 2019

