Ovenchips minder ongezond?

Antwoord: Ovenchips bevatten veel minder vet dan 'gewone’, gefrituurde chips. Maar juist meer koolhydraten. Het verschil in calorieën is daardoor niet zo groot, nog geen 20%. Je kunt dus ook wat minder gewone chips eten.

Maar daar zit ook de moeilijkheid, want omdat chips een hoog door-eet-gehalte hebben, eet je er snel te veel van. Houd je van een hartige snack, dan kun je geroosterde peulvruchten proberen. Die zijn voedzamer omdat ze veel eiwit en vezels bevatten. Daardoor ben je sneller verzadigd en eet je er minder van. Ongezouten noten zijn ook een goede optie. Er zitten gezonde vetten in. Houd het wel bij een handje noten per dag, want ze bevatten veel calorieën.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 2, 2023

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