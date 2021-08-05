Pasta invriezen

Antwoord: Vezels zijn een soort koolhydraten, net als suikers en zetmeel. Suikers en zetmeel worden voornamelijk omgezet in glucose. Vezels zijn nodig voor een goede darmwerking. Ze worden niet verteerd en daardoor neemt je lichaam ze niet als voedingsstof op. Ook sommige zetmeelsoorten worden nauwelijks verteerd. Die gedragen zich dus als vezels. Dit heet ook wel resistent zetmeel.

Als je pasta afkoelt en opwarmt, wordt een deel van het zetmeel omgezet in dit ‘vezelachtige’ resistente zetmeel. Doordat resistent zetmeel slecht verteerd wordt, komt er nauwelijks glucose uit dit zetmeel in het bloed. Voedingswaarden van levensmiddelen kunnen door invriezen dus een beetje veranderen. Je kunt minder omslachtig aan vezels komen door vezelrijke producten te eten zoals groente, fruit, peulvruchten, volkoren-/bruinbrood en volkorenpasta.

Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 4, 2021

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