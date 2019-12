Antwoord: Bij de indeling van voedingsmiddelen gaan we uit van de indeling van het Nederlands Voedingsstoffenbestand, de evaluatie van de Gezondheidsraad in het rapport Richtlijnen Goede Voeding 2015 en van het gebruik door de Nederlandse consument. Als gevolg hiervan zijn linzen en kapucijners ingedeeld bij de peulvruchten, net als bijvoorbeeld kidney-, soja-, bruine, witte en zwarte bonen, groene erwten en spliterwten. Doperwten, sperziebonen, tuinbonen en peultjes vallen via deze indeling onder groenten.

In het rapport Richtlijnen Goede Voeding 2015 concludeert de Gezondheidsraad dat het eten van peulvruchten het (slechte) LDL-cholesterol in het bloed verlaagt. Het eten van groenten verlaagt de bloeddruk en hangt samen met een lager risico op coronaire hartziekten, beroerte en darmkanker.

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 6, december 2017

