Antwoord: Pitten en zaden staan wel in de Schijf van Vijf; ze vallen onder het vak vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel. De producten in deze groep bevatten veel eiwit. Pitten en zaden lijken qua samenstelling veel op noten en bevatten relatief veel eiwit en onverzadigde vetten. De gezondheidseffecten van pitten en zaden komen daardoor overeen met die van noten. Sommige zaden zoals lijnzaad en chiazaad bevatten veel voedingsvezel (meer dan 30 gram vezel per 100 gram, waar noten zo’n 4 tot 8 gram vezel per 100 gram bevatten). Voor lijnzaad geldt het advies om hooguit 15 tot 45 gram gebroken lijnzaad per dag te eten. Lijnzaad bevat namelijk cyanogenen die in het lichaam omgezet kunnen worden in de gifstof cyanide (blauwzuur).

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 3, 2019

