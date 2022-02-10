Pitten en zaden

Antwoord: Voor alle zaden, grote en kleine, geldt dat je goed moet kauwen. Zo maak je optimaal gebruik van de goede voedingsstoffen die erin zitten. Het helpt ook om zaden eerst in een vijzel fijn te stampen.

Per zaad verschilt het hoe sterk de schil is. Bij lijnzaad is die erg stevig. Zo stevig, dat spijsverteringsenzymen geen vat krijgen op een heel zaadje. De kleinere zaden, zoals maanzaad en sesamzaad, zijn misschien wat lastiger fijn te kauwen, maar hebben ook een minder harde schil dan lijnzaad. Daardoor kan het lichaam de inhoud van deze zaden toch grotendeels opnemen.

Mary Stottelaar, diëtist

Gezondgids 1, 2022

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