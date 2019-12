Plantengif in thee

Vraag: Je zou denken dat biologische kruidenthee gezond is, omdat het natuurlijk is. Maar nu hoor ik dat er plantengifstoffen in kunnen zitten die helemaal niet gezond zijn. Klopt dat?

Antwoord: In kruidenthee kunnen inderdaad plantengifstoffen voorkomen. Om zich te beschermen tegen vijanden maken sommige planten en kruiden plantengifstoffen, zoals pyrrolizidine alkaloïden (PA’s), aan. Een hoge dosering PA’s kan schadelijk zijn voor de gezondheid en leiden tot acute leverschade. Ook zijn PA’s vermoedelijk kankerverwekkend.

In Nederland is er een norm voor de hoeveelheid PA die bepaalde kruidentheeën mogen bevatten. Thee van planten die bijna altijd te veel PA’s bevatten, zoals hoefblad en kruiskruid, mag in Nederland niet verkocht worden. Dankzij de norm hoef je andere kruidentheeën niet links te laten liggen. Wel is het belangrijk om te variëren in wat je drinkt. Dit verkleint de kans op een te hoge PA-inname. Wissel kruidenthee dus gewoon af met andere (suikervrije) dranken.

Ineke Smit, projectmedewerker Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2018

