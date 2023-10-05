Pompoenpitten en de prostaat

Antwoord: Er zijn aanwijzingen dat de olie in pompoenpitten mogelijk helpt tegen een vergroting van de prostaat. Maar dit is niet wetenschappelijk bewezen. Wel bewezen is dat zink bijdraagt aan de kwaliteit en productie van zaadcellen, en pompoenpitten bevatten relatief veel zink. Dit mineraal zit ook in veel andere voedingsmiddelen, zoals granen, noten, vlees en kaas. Je hebt niet snel een tekort aan zink. Doe dus gerust pompoenpitten door je yoghurt, maar verwacht er geen bijzonder effect van op je prostaat. Bij prostaatproblemen is het verstandig om de huisarts in te schakelen.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2023

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