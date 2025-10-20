Antwoord: er wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van probiotica op darmklachten en -aandoeningen. Daaruit zijn aanwijzingen gekomen dat de bacteriën uit deze zuivelproducten kunnen helpen bij obstipatie (verstopping) en bij sommige vormen van diarree, zoals die door het gebruik van antibiotica. Als je last hebt van deze darmklachten kun je in overleg met je arts probiotica eens proberen. Er zijn geen aanwijzingen dat de melkzuurbacteriën een gezondheidsvoordeel opleveren voor gezonde mensen.

Het is lastig om specifieke probiotica aan te raden, omdat iedereen een unieke darmflora heeft. Hierdoor kunnen de melkzuurbacteriën bij iedereen een ander effect hebben. In de supermarkt vind je verschillende soorten probioticadrankjes en -yoghurts, en bij de apotheek en drogisterij zijn ze te koop als supplement in capsules of zakjes met poeder. Welke je ook kiest: gebruik ze elke dag, en doe dit enkele weken achter elkaar. Anders zul je geen effect merken.

Gewone kwark en yoghurt bevatten ook melkzuurbacteriën, maar die overleven het maagzuur niet en vallen daardoor niet onder de probiotica.

