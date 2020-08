Suiker in koffiemelk

Vraag: In 100 ml Becel-koffiemelk zit 11 gram suiker. Op de ingrediëntenlijst staan magere geëvaporeerde melk en plantaardige oliën. In 100 ml melk zit zo’n 4,5 gram suiker. Waar komt de overige suiker in de koffiemelk vandaan? En hoe kan het dat deze melk in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum staat?

Antwoord: Evaporeren betekent het concentreren van een vloeistof door verdamping. Geëvaporeerde melk is dus ingedikte melk. Doordat er water is verdwenen is de voedingswaarde, waaronder het suikergehalte, toegenomen. Bij koffiemelk met 11 gram suiker is zo’n 60% van het water verdampt.

Omdat er geen suiker is toegevoegd past deze koffiemelk in de Schijf van Vijf. In tegenstelling tot koffiemelk past koffiecreamer niet in de Schijf van Vijf. Het belangrijkste ingrediënt van dit poeder is glucosestroop, oftewel suiker. Koffiecreamer wordt overigens ook wel (koffie)melkpoeder genoemd. Ten onrechte: het heeft niets met melk te maken. Het is gemaakt van glucosestroop en kokos- of palmvet. Nepmelk dus.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 4, 2020

