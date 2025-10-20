Antwoord: sterk bewerkte of ultrabewerkte voeding is vaak zogenoemd gemaksvoedsel met veel zout, suiker en (verzadigd) vet. Deze producten komen meestal uit een fabriek en je eet er makkelijk te veel van. Denk aan zoete (zuivel-)dranken, kant-en-klaarproducten, gezoete ontbijtgranen, verrijkte producten zoals maaltijdrepen en sportshakes, hartige snacks en snoep en koekjes. Er zitten vaak weinig vezels in, waardoor ze niet snel verzadigen. Een ander gezamenlijk kenmerk van ultrabewerkte voeding is vaak de grote hoeveelheid calorieën.

Wil je meer onbewerkte producten eten, kies dan voor voedsel dat geen etiket nodig heeft, zoals verse groente, noten en fruit. Vul dit aan met producten die nauwelijks toevoegingen hebben, zoals naturel kwark of yoghurt, melk en volkorenbrood. Je kunt ook de ingrediënten op het etiket tellen: als dat er meer dan 5 zijn, zou het heel goed een ultrabewerkt product kunnen zijn.

