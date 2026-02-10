Vega-lactose

Antwoord: Lactose is een melksuiker die van nature voorkomt in zuivel. Het wordt gewonnen uit wei: het vloeibare bijproduct dat ontstaat bij de productie van kaas. Voor die productie kan zowel dierlijk als microbieel stremsel worden gebruikt.

Als dierlijk stremsel wordt toegepast, is de kaas – en daarmee de wei waar de lactose uit wordt gewonnen – niet vegetarisch. Wanneer microbieel stremsel wordt gebruikt, is zowel de kaas als de wei wel vegetarisch. Lactose kan dus van zowel dierlijke als van vegetarische oorsprong zijn.

Om je te helpen kiezen, vermeldt de fabrikant op de producten waarin wei of lactose is gebruikt met ingrediënten van vegetarische oorsprong, de term ‘vegetarische lactose’ op het etiket.

Terug naar het overzicht