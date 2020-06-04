Antwoord: Producten zijn niet per se ongezond als ze bewerkt zijn. Aan bewerkte producten wordt wel vaak (veel) suiker en/of zout toegevoegd. Dat is ook bij veel vleesvervangers het geval. Het is dus de samenstelling van voedingsstoffen in een product die bepaalt hoe gezond het is.

Uit onze tests blijkt dat in de meeste vegetarische burgers en vegetarisch broodbeleg te veel zout zit (zie de Gezondgids april 2020).

Toch hebben deze producten over het algemeen een gezondere samenstelling dan vlees. Dat komt vooral door het gebruik van plantaardige olie. Daardoor hebben ze een lager gehalte verzadigd vet.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2020

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