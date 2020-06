Vraag: Zijn vegetarische vleesvervangers, ook die voor op brood, wel zo gezond? Het is en blijft toch fabrieksvoedsel dat allemaal is bewerkt?

Antwoord: Producten zijn niet per se ongezond als ze bewerkt zijn. Aan bewerkte producten wordt wel vaak (veel) suiker en/of zout toegevoegd. Dat is ook bij veel vleesvervangers het geval. Het is dus de samenstelling van voedingsstoffen in een product die bepaalt hoe gezond het is.

Uit onze tests blijkt dat in de meeste vegetarische burgers en vegetarisch broodbeleg te veel zout zit (zie de Gezondgids april 2020 en onze website).

Toch hebben deze producten over het algemeen een gezondere samenstelling dan vlees. Dat komt vooral door het gebruik van plantaardige olie. Daardoor hebben ze een lager gehalte verzadigd vet.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2020

Terug naar het overzicht