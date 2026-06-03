Voedseletiket

Antwoord: Ja, want het ingrediënt dat het meest in het product zit, staat vooraan. Alle ingrediënten staan in volgorde van aanwezigheid vermeld. Concreet gebeurt dat op basis van hun respectievelijke gewicht, en alleen bij de ingrediënten die meer dan 2% van de samenstelling uitmaken. De overige mogen in willekeurige volgorde worden opgesomd.

Bij de genoemde salade is het mogelijk dat er meer surimi (fijngehakte verwerkte vis) in zit dan krab. Om precies te weten wat je koopt, moeten producenten het percentage van het ingrediënt vermelden waarnaar de productnaam verwijst. Bij surimi-krab­salade zou je dus op de verpakking bij surimi en krab een percentage moeten zien.



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