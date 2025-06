Antwoord: Er is geen bewijs dat je met het eten van walnoten het risico op kanker verlaagt. Wel staat vast dat walnoten, in vergelijking met andere noten, een relatief hoge hoeveelheid alfa-linoleenzuur (ALA) bevatten. Dat is een plantaardig omega 3 vetzuur, ook wel een essentieel vetzuur genoemd. Dit vetzuur kan je lichaam niet zelf aanmaken en krijg je via voeding binnen. ALA beschermt tegen hart- en vaatziektes en zit bijvoorbeeld ook in lijnzaaden sojaolie, en in kleine hoeveelheden in groene bladgroente en vlees.

De samenstelling van de voedingsstoffen is bij alle noten verschillend, waardoor je niet kunt zeggen dat de ene gezonder is dan de andere. Zo zit er in de een meer ijzer en in de ander meer vitamine E. Het is dus goed om te variëren met noten. En daarbij de walnoot niet te vergeten.

