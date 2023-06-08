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Zuivelvervangers

Vraag: Kun je havermelk, sojamelk en andere zuivelvervangers gebruiken om pannenkoeken te bakken of vla en pudding te maken? En wat doe je met gerechten waar normaal karnemelk in gaat?

Gepubliceerd op:8 juni 2023

Antwoord: Plantaardige melkvervangers kun je prima gebruiken voor pannenkoeken of als basis voor toetjes. De smaak kan wel anders zijn dan die van koemelk, dus experimenteer eventueel met verschillende soorten melkvervangers.

Plantaardige karnemelk maak je gemakkelijk door 1 eetlepel citroensap of witte wijnazijn toe te voegen aan 240 ml melkvervanger. Roer het mengsel goed door en laat het vervolgens 10 minuten op kamertemperatuur staan. Met deze simpele truc kun je karnemelk vervangen in alle zoete en hartige bakrecepten.

Sophie Luderer, diëtist
Gezondgids 3, 2023

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