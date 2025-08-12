Beschermende kleding

Antwoord: Om jezelf te beschermen tegen allerlei insecten kun je het best huidbedekkende kleding dragen. Hiervoor kun je je gewone kleren gebruiken met lange mouwen en -broekspijpen. Draag verder sokken, dichte schoenen en een hoed of pet.

De meeste gewone kleding haalt beschermingsfactor 10 (SPF 10). Als je ervaring hiermee is dat je niet verbrandt, is dat voldoende. Speciale uv-werende kleding kan een beschermingsfactor tot 50 hebben. Dergelijke kleding kan nuttig zijn als je een zeer gevoelige huid hebt of als je aan een hoge uv-dosis wordt blootgesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je de hele dag in de brandende zon bent, zoals buitenwerkers. Dan kun je namelijk een 3 keer hogere uv-dosis krijgen dan wanneer je niet de hele dag in de zon bent.

Probeer een hoge zonkracht (vanaf 5) zo veel mogelijk te mijden. En smeer de onbedekte delen van je huid in met een zonnebrandcrème met minstens SPF 30 én een goed uv A-filter.

