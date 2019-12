Antwoord: Er is geen enkel bewijs dat Echinacea purpurea (rode zonnehoed) de weerstand verbetert. Uit onderzoek komt telkens naar voren dat echinacea niet effectief is ter voorkoming en behandeling van verkoudheid. De bewering van de fabrikanten dat echinacea helpt bij onvoldoende weerstand, griep en verkoudheid is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik.

Het is goed te beseffen dat verkoudheid en griep nauwelijks te bestrijden zijn. Je kunt wel proberen besmetting te voorkomen. De meeste virussen worden via de lucht en via contact met de handen overgedragen. Hoest of nies daarom in je hand, je gebogen elleboog of (wegwerp)zakdoek en was je handen regelmatig. Als je graag je weerstand wilt verbeteren is een gezonde leefstijl het beste advies.

Linda Mulder-Wildemors, openbaar apotheker/onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 6, december 2018

