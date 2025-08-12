Gember tegen reisziekte

Antwoord: Bij reisziekte wordt weleens gember(-poeder) aangeraden. Maar omdat onderzoeken naar de effectiviteit ervan elkaar tegenspreken, heeft het niet onze voorkeur. Er zijn andere zelfzorgmiddelen die je kunt gebruiken: met cinnarizine, cyclizine of meclozine. Het belangrijkste verschil ertussen is de werkingsduur.

Middelen met cinnarizine en cyclizine beginnen 30 minuten na inname te werken en blijven 4 tot 6 uur actief. Tabletten met meclozine beginnen 1 à 2 uur na inname te werken, voor 8 tot 24 uur. Dat is alleen wenselijk bij een lange reis. Je kunt dan ook cinnarizine of cyclizine nemen met na 4 tot 6 uur een tweede dosis. Als je om de een of andere reden niet tegen een van deze middelen kunt, kun je gember(poeder) proberen.

Gezondgids 4, 2025

