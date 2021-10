Kalknagels

Antwoord: Een kalknagel is een verdikte brokkelige nagel, vaak veroorzaakt door een schimmel. Het kan ook ontstaan door een langzamere groei van de nagel bij een verminderde doorbloeding of bij het ouder worden. Een kalknagel hoef je niet te behandelen, aangezien het een onschuldige kwaal is.

Wil je dat toch, dan kun je de schimmel het best behandelen met antischimmeltabletten (antimycotica). Die zijn op recept verkrijgbaar. Op de nagel aangebrachte middelen (zoals crème of nagellak) dringen niet diep genoeg door in de nagel, waardoor je alleen het oppervlakkige deel behandelt. Belangrijk om te weten is dat nagels langzaam groeien, waardoor het effect van een behandeling pas na 4 tot 6 maanden zichtbaar is.

Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog bij het Erasmus MC

Gezondgids 5, 2021

Terug naar het overzicht