Kwetsbare huid

Antwoord: Het is een bekend verschijnsel dat de oudere huid makkelijker beschadigt en blauwe plekken oploopt. Een goede basisverzorging is belangrijk en helpt problemen te voorkomen.

Beperk daarom het watercontact, aangezien dit de huid uitdroogt. Douche dus kort en met lauw water, het liefst niet dagelijks. Gebruik verder zo min mogelijk zeep en irriterende stoffen zoals parfum, en smeer de huid dagelijks in met een vettende crème of zalf.

Probeer verder de kans op huidschade te voorkomen door bijvoorbeeld stootkussentjes aan te brengen op plekken of meubels in huis.

Als je regelmatig valt, is het raadzaam om met de huisarts naar de oorzaak hiervan te zoeken, zodat eventuele achterliggende aandoeningen aangepakt kunnen worden.

Satish Lubeek, dermatoloog bij het Radboud UMC

Gezondgids 2, 2020

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