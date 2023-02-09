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Lagere doses in rodegistrijst

Vraag: Om mijn cholesterol te verlagen, gebruik ik rodegistrijst van Lucovitaal (monacoline K 10 mg). Nu is dit product uit de handel genomen. Wel is er een variant met 2,9 mg monacoline K. Wat is er aan de hand? En is het beter om met dit middel te stoppen?

Gepubliceerd op:9 februari 2023

Antwoord: Rodegistrijst bevat monacoline K, een natuurlijke statine (cholesterolsyntheseremmer). De Europese Commissie besloot onlangs dat er geen producten meer verkocht mogen worden met meer dan 2,9 mg monacoline K. Er werden namelijk veel bijwerkingen gemeld. Tabletten met 2,9 mg voldoen wel aan de nieuwe richtlijn. Hoe effectief deze nieuwe tabletten zijn, is (nog) niet bekend.

Goed om te weten: rodegistrijst heeft niet dezelfde kwaliteitscontrole gehad als echte geneesmiddelen. Daarnaast kan rodegistrijst de giftige stof citrinine bevatten. Daarom hebben statines in de vorm van geneesmiddelen bij een te hoog cholesterol de voorkeur.

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