Maagzuurremmers

Vraag: Kan ik pijnstillers zoals ibuprofen en naproxen veilig combineren met een H2-antagonist (zoals ranitidine) om mijn maagzuur te remmen? Of kan ik met deze pijnstillers beter protonpompremmers slikken?

Antwoord: Pijnstillers uit de groep NSAID’s, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac, staan bekend om hun schadelijke effecten op het maag- en darmslijmvlies. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot ernstige complicaties, zoals een maagbloeding. Het combineren van een NSAID en een protonpompremmer verlaagt dit risico in belangrijke mate. Inname van H2-antagonisten in de gebruikelijke dosering verlaagt dit risico op complicaties niet. Daarom hebben protonpompremmers de voorkeur. Maar niet iedereen die een NSAID gebruikt, hoeft dit met een protonpompremmer te combineren. Arts en apotheker bepalen en beoordelen het risico op complicaties bij het gebruik van NSAID’s. Ik raad je daarom aan je vraag met hen te bespreken.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 6, december 2017

Terug naar het overzicht