Vraag: Vanwege covid-19 sta ik al ruim een jaar op de wachtlijst voor een nieuwe heup. Veel pijn is het gevolg. Een orthopeed raadde me aan dagelijks 3 gram paracetamol te slikken. Andere pijnstillers zijn mij ontraden omdat ik een hartklepprothese heb. Is het wel veilig om paracetamol langdurig te gebruiken?

Antwoord: Langdurig gebruik van paracetamol is veilig. Paracetamol is de veiligste pijnstiller. Die heeft geen wisselwerking met andere medicijnen en ook patiënten met hart- en vaatproblemen kunnen paracetamol – in tegenstelling tot een NSAID – innemen. Bij gebruik korter dan een maand kun je 4 gram paracetamol per dag gebruiken.

Als de klachten langer aanhouden dan een maand, wordt een dosering van 2,5 gram per dag geadviseerd. In de praktijk komt dat vaak neer op een dosering van 3 gram per dag, omdat dit handiger is in het gebruik. Vaak wordt de dagdosering namelijk opgedeeld in drie slikmomenten. Bij 3 gram per dag is dat 3 keer een tablet van 1000 mg of 3 keer 2 tabletten van 500 mg.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 2, 2021

