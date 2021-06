Antwoord: Stuifmeelkorrels of Bee-pollen bestaan uit het stuifmeel dat bijen verzamelen, vermengd met nectar en enzymen uit het speeksel van bijen. Stuifmeelkorrels bevatten veel vitamines en mineralen. Wat en hoeveel er precies in de stuifmeelkorrels zit is erg afhankelijk van het jaargetijde. En de plek en welk soort bijen de korrels hebben geproduceerd.

Door de verschillen in samenstelling is het lastig vast te stellen of stuifmeelkorrels gezondheidseffecten hebben. Bovendien heb je dergelijke producten niet nodig als je gezond en gevarieerd eet.

Laura Gerritsma, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2021

