Supplement PEA

Vraag: Mijn arts heeft mij aangeraden PEA te gaan gebruiken als ontstekingsremmer bij de ziekte van Crohn. Heeft dat zin? Het is verkrijgbaar via internet en nogal prijzig.

Antwoord: Palmitoylethanolamide (PEA) is een lichaamseigen stof die waarschijnlijk pijnstillend en ontstekingsremmend werkt. In Nederland is het als voedingssupplement verkrijgbaar. Er zijn weinig gedegen onderzoeken bekend die het effect van PEA op ontstekingen aantonen. In 2017 zijn alle (kleine) onderzoeken naar de werking van PEA bij mensen met verschillende typen pijn gecombineerd. De conclusie: PEA is misschien een nuttige aanvulling bij de behandeling van pijn. Meer onderzoek met grotere aantallen patiënten is nodig om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over de werking en veiligheid.

Gezien het geringe wetenschappelijk bewijs adviseer ik u uw arts te vragen naar meer informatie en zijn beweegredenen om het voor te schrijven als ontstekingsremmer.

Linda Mulder-Wildemors, apotheker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden

Gezondgids 5, 2018

Terug naar het overzicht