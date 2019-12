Vraag: In december 2017 kocht ik medicijnen bij de apotheek. Omdat ik het eigen risico van 2017 al had gespendeerd, dacht ik dat ze werden vergoed. Tot mijn verbazing verrekende mijn zorgverzekeraar de medicijnen met het eigen risico van 2018. De apotheker rekende ze in 2018 af, omdat ik ze volgens hem in 2018 gebruik. Mag dat wel?

Antwoord: In de Zorgverzekeringswet staat ‘kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten’. In dit geval is de zorg (het meegeven van de medicijnen) geleverd in 2017. De kosten van de medicijnen vallen dus onder de zorgkosten van kalenderjaar 2017. De apotheker moet er dus voor zorgen dat de datum van de geleverde zorg goed op de rekening staat.

T. Oomen, voorlichter Nederlandse Zorgautoriteit

Gezondgids 3, 2018

