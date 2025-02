Kosten bij de apotheek

Antwoord: Of die rekening klopt, is afhankelijk van de afspraken tussen je zorgverzekeraar en de apotheek. Zorgverzekeraars sluiten contracten met apothekers waarin ook de prijs wordt vastgelegd die je voor je geneesmiddelen betaalt. Daardoor kan de prijs van een medicijn per zorgverzekeraar, per zorgpolis en per apotheek verschillen.

Het bedrag dat je betaalt, bestaat uit een prijs voor het geneesmiddel en een prijs voor het werk van de apotheker. Ook kan er ’s avonds, ’s nachts of op zondag een toeslag zijn. De apotheker is verplicht je uit te leggen welke kosten hij in rekening brengt en de zorgverzekeraar kan je vertellen welke afspraken er zijn gemaakt met je apotheek.

Terug naar het overzicht