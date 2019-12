Bestron, Philips, Cuisinart ijsmachines

We vergelijken de 3 ijsmachines in het bereiden van sorbetijs en roomijs. Voor deze eerste indruk kozen we machines met een element dat je vooraf in moet vriezen. De ijsmachines hebben alle 3 kommen met 1 liter inhoud, maar hebben verschillende prijsklassen.

Lees over de verschillen, specificaties en de gebruikte recepten.

Conclusie

De 3 apparaten maken prima ijs. Ze verschillen wel erg in prijs en constructie. De ijsmachine van Philips heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Update 21-07-2016: helaas is de Philips HR2304 niet meer verkrijgbaar en heeft Philips momenteel geen ijsmachines meer in zijn assortiment.

Bestron DHY1705

+ snelle bereiding

+ prijs

- vrieselement neemt veel ruimte in de vriezer in

- fragiel gebouwd

- mengarm stokt; de motor kan de kracht niet leveren die nodig is om rond te draaien door het harde ijs aan de randen

Philips HR2304

+ stevig apparaat

+ vrieselement neemt weinig ruimte in

+ grote vulopening

+ uitgebreide instructies en receptenboekje

+ iets grotere kom

- roomijs bereiden duurt langer

Cuisinart ICE40BCE

+ 2 verschillende soorten ijs tegelijk bereiden

+ 2 keer zoveel ijs tegelijk bereiden

+ stevig apparaat

- erg veel lawaai

- zwaar en neemt veel ruimte in, zowel in de vriezer als in een keukenkastje

- prijs

- slecht leesbare handleiding

Verschillen tijdens het gebruik

Invriezen

We plaatsten de vriesdelen van de 3 apparaten in een plastic zak in de vriezer.

De vriesschijf van Philips leg je gemakkelijk weg in de vriezer.

De grote kom van Bestron neemt erg veel ruimte in, in de lade van een vriezer.

De Cuisinart heeft 2 kommen die ook redelijk wat ruimte vragen.

Bestron geeft de kortste invriestijd op van minimaal 12 uur bij -18ºC. Philips en Cuisinart geven zo'n 24 uur aan in de handleiding. Na 15 uur is de koelvloeistof binnenin de kommen van Bestron en Cuisinart al bevroren, Philips heeft nog iets langer nodig. We adviseren om de vrieselementen in de vriezer te bewaren, zodat je op elk gewenst moment ijs kunt maken.

Gereed maken

Het in elkaar zetten van de apparaten is niet ingewikkeld en vereist weinig handelingen. Je klikt het motorblok in de deksel van de Philips en Bestron en plaatst de koeldelen, mengarmen en deksel. De vrieselementen moet je op het laatste moment uit de vriezer halen. Het mengsel is dan al klaar om erin te gieten.

De Bestron voelt erg fragiel, vooral bij de punten waar je het deksel op de kom bevestigt. Dit was bij een eerder apparaat al afgebroken bij het openen van de doos. De Cuisinart en Philips voelen degelijk aan. Het plaatsen van het deksel van Philips en Bestron vereist wat gepruts.

Bereiden

Aanzetten

Als je de apparaten aanzet, valt direct het tempo en het geluid van de apparaten op. De mengarm van Philips draait rustig rond en de motor maakt een zacht brommend geluid. De mengarm van Bestron en de kommen van Cuisinart draaien sneller, om directe afzetting van het mengsel tegen de bevroren randen te voorkomen, al gebeurt dit bij de Bestron wel. De Cuisinart maakt erg veel lawaai. Dit wordt na verloop van tijd echt vervelend.

Hoeveelheid

De fabrikanten claimen een capaciteit van 1 liter per kom. In alle kommen past 1 liter water, hoewel de kommen van Cuisinart dan tot de rand toe gevuld zijn. Echter, het mengsel zet uit als het ijs wordt. De handleiding van Cuisinart geeft eerst aan dat de kom tot maximaal 2 cm onder de rand gevuld kan worden, dat is zo'n 0,8L. Verderop staat echter dat er niet meer dan 0,5L in de kom mag. Philips geeft aan dat de hoeveelheden beschreven in de recepten niet overschreden mogen worden. Lastiger als je zelf gaat experimenteren met recepten. Bestron houdt het op maximaal een halfvolle kom. We hebben alle machines gevuld met 0,5L mengsel.

Gieten

Het mengsel giet je in de draaiende machines, om vastvriezen te voorkomen. Dit gaat bij de Bestron met wat geklieder, omdat deze vulopening kleiner is. De vulopening van de Philips is een stuk groter, waardoor het gieten gemakkelijker gaat.

Snelheid

Hoelang het duurt voordat het ijs klaar is, hangt af van het mengsel. Alle 3 de apparaten maken binnen 40 minuten stevig ijs. Het bereiden van roomijs duurt iets langer dan sorbetijs.

Vooral bij de Bestron, maar ook bij de Cuisinart is vrijwel direct ijsvorming te zien. Het mengsel wordt direct hard door de koude randen van de kom. Bij de bereiding van sorbetijs is weinig verschil tussen de apparaten te zien. Na 20 minuten is het al ijs te noemen, en na 30 minuten zit het ijs bij alle apparaten in een stevige klomp om de mengarmen. Na 30 minuten blijkt het motortje van de Bestron niet sterk genoeg om de arm nog door het ijs te bewegen en stokt. Voor roomijs moet de Philips iets langer draaien, voordat gelijke hardheid wordt bereikt, zo'n 40 minuten. De andere twee hebben zo'n 30 minuten nodig.

Resultaat

Het sorbetijs heeft in de 3 apparaten 30 minuten gedraaid. Verschil tussen structuur, hardheid en smaak is niet merkbaar. Voor roomijs heeft de Philips iets langer nodig. Verschil in structuur, hardheid en smaak van het roomijs is ook amper te onderscheiden. Op de vrieselementen zit hard ijs gevroren, het meest bij de Bestron, het minst bij de Philips.

Wel is het ijs uit een ijsmachine altijd smeuïger dan schepijs. Ook smelt het vrij snel als het direct uit de kom wordt opgediend. Het ijs wordt steviger als je het in een afgesloten bak nog een paar uur in de vriezer plaatst.

Schoonmaken

Helaas kan geen enkel onderdeel van de 3 ijsmachines in de vaatwasser. De kom, mengarm en deksel maakten we daarom in een lauw sopje schoon. Schoonmaken van de Cuisinart kost uiteraard wat meer tijd, omdat deze meer onderdelen heeft. De motorblokken kunnen niet onder de kraan, maar moeten met een vochtige doek schoongemaakt worden.

Opbergen

De kom van Bestron neemt veel ruimte in in de vriezer; het deksel dat overblijft neemt weinig kastruimte in.

De Philips verdwijnt in zijn geheel in de kast, dus neemt meer ruimte in.

De motorbasis van Cuisinart is zwaar en het geheel neemt veel ruimte in.

Specificaties

Bestron DHY1705

De Bestron ijsmachine is de goedkoopste ijsmachine die het ijs direct in de ingevroren kom bereidt. Hij bestaat uit een kom en een deksel met motor en mengarm. De kom is ook het vrieselement, deze moet je in zijn geheel in de vriezer plaatsen. Invriezen duurt minimaal 12 uur. Wanneer je het apparaat inschakelt draait de mengarm snel rond in de ingevroren kom.

richtprijs: €35;

gewicht: 2,5 kg;

afmetingen: diameter 22 cm, hoogte 19 cm;

lengte snoer: 100 cm;

vermogen: 10 W.

Philips HR2304

De Philips ijsmachine bereidt ijs door het mengsel over een ingevroren schijf in de kom te draaien. Het apparaat bestaat uit een kom, een deksel met motor en mengarm en een vriesschijf. Nadat de vriesschijf zo'n 24 uur is ingevroren, plaats je deze in de kom. Wanneer je het apparaat inschakelt, draait de mengarm langzaam rond in de kom en over de bevroren schijf. De koelschijf is los te bestellen en heeft een richtprijs van €11. Met meerdere schijven kun je na de eerste bereiding meteen en nieuwe kom ijs maken.

richtprijs: €50

gewicht: 2,9 kg

afmetingen: diameter 20 cm, hoogte 28 cm

lengte snoer: 120 cm

vermogen: 20W

[helaas is deze niet meer verkrijgbaar en heeft Philips momenteel geen ijsmachines meer in het assortiment.]

Cuisinart ICE40BCE

Met de Cuisinart ijsmachine kun je 2 verschillende ijssoorten tegelijk bereiden. Het apparaat bestaat uit 2 kleine vrieskommen, een basis waarop je de kommen plaatst en waar de motor in zit, 2 mengarmen en 2 deksels (voor iedere kom één). De kommen kun je na ongeveer 24 uur in de diepvries op de basis plaatsen. In plaats van een mengarm die ronddraait, draaien bij de Cuisinart de kommen rond. De mengarmen worden op hun plek gehouden door de deksels. Je kunt er ook voor kiezen om maar één kom te gebuiken.

richtprijs: €115

gewicht: 5,3 kg

afmetingen: 39 x 20 x 24 cm

lengte snoer: 100 cm

vermogen: 50W

Gebruikte recepten

Sorbetijs

200 gram witte basterdsuiker

550 gram gepureerde bramen, bosbessen en frambozen

Meng de suiker met 200 ml water in een pan. Zet het mengsel op matig vuur en roer het door met een houten lepel. Los de suiker op, haal eventueel schuim van het mengsel en kook het geheel nog een minuutje door. Laat de siroop afkoelen. Meng de siroop door het gepureerde fruit.

Roomijs

3 eidooiers

100 gram witte basterdsuiker

10 gram vanillesuiker

250 ml volle melk

200 ml slagroom

Klop de eierdooiers met de suiker en vanillesuiker tot een luchtig en schuimig mengsel. Voeg al roerende de melk toe. Klop de slagroom bijna stijf. Voeg de slagroom bij het mengsel en meng het goed door.

Jouw mening

