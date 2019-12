Gezinsauto: besparen op de kosten

Het is een van de grootste kostenposten: de gezinsauto. Autoredacteur en onderzoeker Gerard Kroon van de Consumentenbond geeft advies om de kosten in de hand te houden.

Tanken

Kies voor een onbemande pomp. Een tankstation weg van de snelweg kan wel €0,08 per liter benzine schelen en €0,05 per liter diesel, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar brandstofprijzen.

Let op: deze tip geldt niet voor auto’s die op lpg (vloeibaar gas) rijden. Dat kun je alleen kopen bij bemande stations. Houd de brandstofprijzen in de gaten, want die veranderen per dag en per tankstation.

Zelf je auto onderhouden

Hoge reparatiekosten kun je voorkomen door je auto goed zelf te onderhouden. Dat hoeft niet moeilijk te zijn.

Houd de bandenspanning op peil en bespaar jaarlijks zo’n €100. Zachte banden hebben bovendien een minder goede wegligging en dat is gevaarlijk.

Vervang de banden als de profieldiepte minder is dan 2 mm. Bij winterbanden is die grens 4 mm.

Houd het oliepeil op het juiste niveau en voorkom dat het oliedruklampje gaat branden. Een te laag oliepeil kan storingen veroorzaken en leiden tot hoge reparatiekosten.

Houd ook het lampje van de koelvloeistof in de gaten. Om schade aan de motor te voorkomen, moet je regelmatig controleren of het peil nog hoog genoeg is. Doe dit als de motor koud is.

Vul de ruitensproeiervloeistof regelmatig bij om altijd vrij zicht te hebben.

Controleer of alle lampen het nog doen en vervang ze wanneer nodig.

Gebruik de airco niet alleen in de zomer, maar ook af en toe in de winter om schade aan het systeem te voorkomen.

Reparatiekosten vergelijken

Bij eenzelfde schade kan het verschil tussen de duurste en goedkoopste reparateur oplopen tot €1000, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar kosten voor onderhoud van je auto. Vraag daarom offertes op bij meerdere autoschadebedrijven.

Tip: vraag niet alleen offertes op bij universele garages, maar ook bij dealers. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een dealer niet altijd duurder. Veel officiële merkdealers hebben bovendien vaste reparatie- en onderhoudskosten, terwijl garages vaak een mondelinge opgave van het schadebedrag geven.

Apk-keuring

Voer de apk-keuring uit vanaf 2 maanden voor de vervaldatum. Tijdig keuren voorkomt een boete van €137 en geeft ruimte voor een second opinion bij een andere garage of de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Overweeg om de algemeen periodieke keuring (apk) van de auto niet door hetzelfde bedrijf te laten uitvoeren als de reparaties, als die nodig zijn. Hiermee voorkom je onnodig gesleutel.

Kies voor een onafhankelijk keuringsstation als Dekra of APKoké, dat geen baat heeft bij onnodige reparaties.

Premie scoren

Vergelijk elk jaar de premies en voorwaarden van je autoverzekering. Zeker als je een grotere gezinsauto koopt, stijgt de premie waarschijnlijk. De WA-premie is namelijk meestal gebaseerd op het gewicht van de auto. De cascoverzekering gaat doorgaans uit van de oorspronkelijke catalogusprijs en die pakt bij een grotere auto waarschijnlijk hoger uit. Maar er zijn uitzonderingen:zo is de aanschafprijs van bijvoorbeeld een Skoda Octavia, een echte gezinsauto, relatief laag en daarmee ook de premie.

Tips:

Reken uit of het loont om kleine schades zelf te betalen. Want bij schade daalt je auto op de bonus-malusladder en stijgt de premie.

Sommige autoverzekeraars, zoals Whoosz en Fairzekering, registeren je rijstijl met een app op je smartphone of stekker in je auto in ruil voor premiekorting.

Zorgeloos een gezinsauto leasen? Met het Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar, door de Consumentenbond gecheckt leasecontract en een eerlijk maandbedrag. Zonder kleine lettertjes. Bekijk de auto's

Lees ook:

Reageer kan via onze Baby & Kind Facebookpagina.