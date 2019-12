Besparen op de kosten van een kind

Parttime werken

Bij veel stellen werkt degene die het meest verdient fulltime. Toch is dit niet altijd de voordeligste oplossing. Iemand met een lager brutoloon houdt daar relatief meer van over. Daardoor zal het waarschijnlijk beter uitpakken als je allebei parttime gaat werken. Dat komt door de oplopende belastingtarieven voor hogere inkomens, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting, waarmee de overheid wil stimuleren dat beide partners werken.

Een voorbeeld: het verzamelinkomen van een stel bedraagt €50.000. Verdient de een €20.000 en de ander €30.000, dan houden zij hiervan meer over dan wanneer een van de twee €50.000 verdient en de ander niets.

Slim boodschappen doen

Per jaar heb je ruim 1800 wegwerpluiers nodig totdat je kind zindelijk is. Dat is een fikse kostenpost van zo’n €25 per maand (uitgaande van huismerkluiers van €0,16 per stuk en 5 luiers per dag). Reden genoeg om de aanbiedingen goed in de gaten te houden. Een handige website hiervoor is watkostenluiers.nl. Of kijk in de supermarkt, want daar komen soms mooie acties voorbij: '3 pakken halen, 1 betalen' tipt Charlotte bijvoorbeeld op onze Baby&Kind Facebookpagina.

Geef je geen borstvoeding? Voor flesvoeding maakt het niet uit welk merk flesvoeding je kiest. Kunstvoeding voor baby’s van 0 tot 6 maanden heet 'volledige zuigelingenvoeding'. Wanneer dit op de verpakking staat, bevat het de voedingsstoffen die je baby nodig heeft. Je baby heeft nog wel extra vitamine D nodig.

Energieboost

Als je een kind krijgt, gaan je energiekosten onherroepelijk omhoog. Geld besparen op energie kan door de kachel een graadje lager te zetten, de wasmachine alleen aan te zetten als de trommel helemaal vol is en/of door over te stappen op een voordeligere energieleverancier via onze Energievergelijker. Zo kun je veel geld besparen. Bekijk ook onze andere bespaartips voor energie.

Premie scoren

Krijg je een kind, check dan je verzekeringen. Misschien valt er te besparen op de premie? En is de dekking nog in orde?

Zuinig de berg wasgoed wegwerken

Met gezinsuitbreiding neemt ook de hoeveelheid wasgoed flink toe. Wij geven tips voor zuinig wassen en drogen.

Nieuwe bak

Heb je een grotere gezinsauto nodig? Wij geven je tips hoe je kunt besparen op een gezinsauto.

Betaalbare opvang

Het is een van de grootste kostenposten: de kinderopvang. Je kunt de kosten drukken door kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wij vertellen je graag wat kinderopvang kost.

De overheid helpt mee

Naast kinderopvangtoeslag kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de andere zogeheten kindregelingen voor extra inkomen: kinderbijslag, het kindgebonden budget en de combinatiekorting.

De ultieme babyuitzet

Samen met ouders hebben wij de ultieme babyuitzetlijst samengesteld. De volgens van onze Facebookpagina Baby&Kind geven tips hoe je kunt besparen op babyspullen.

Nieuwe spullen

Sonja: 'Om kosten te besparen kun je het beste eerst de cadeautjes afwachten die je bij de babyshower en in de kraamtijd krijgt.'

Carolien: 'Wil je alles nieuw? Kies dan voor een ouder voordeliger model kinderbed of -wagen.'

Bea: 'Ik heb een doorgroeikamer gekocht. Met een bed dat geschikt is voor een leeftijd tot 10 jaar en een commode die je kan ombouwen tot bureau.'

Julia: 'Hier is een handige papa in huis. Hij heeft de kledingkast, ledikant en commode zelf in elkaar getimmerd.'

Ons advies bij de aankoop van nieuwe spullen: controleer altijd of het product voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

Tweedehands spullen

Debby: 'Weinig nostalgischer dan je kindje in de wieg te leggen waar je vroeger zelf in lag. Mooi meegenomen dat je er geen cent aan kwijt bent.'

Rob: 'Ook een stevige lage (tweedehands) kast kan dienst doen als commode. Een likje verf erover en hij is weer als nieuw.'

Chantal: 'Zoek op Marktplaats. Ik heb honderden euro’s bespaard op de aanschaf van een kinderwagen.'

Julia: 'Kijk je vrienden en familie lief aan. Ik ben gezegend met een fantastische zus die mij al haar kinderspullen heeft gegeven.'

Lara: 'Ruilen via een (regionale) ruilhoek op Facebook is super handig. Daar kun je kledingpakketten met elkaar ruilen.'

Sandra: 'Er zijn ook handige ruilsites, zoals krijgdekleertjes.nl.'

Lara: 'Via Facebook kun je ook tweedehands kleding veilen. Erg handig en leuk! Via meisjeskleding veiling of veiling voor jongens kleding bijvoorbeeld.’

