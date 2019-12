Betaalbare oppas: hoe vind je die?

Via een oppassite, zoals hulp.nl Oppassen.nl of via een buurtmarktplaats, zoals buuv.nu

Via een advertentie op het prikbord van de supermarkt, of in een huis-aan-huisblad.

Via andere ouders, school, familie, vrienden of buren.

Waar let je nu op bij het kiezen van een goede oppas? Wij helpen je op weg.

Ons advies is om referenties op te vragen. Dit geeft vaak een realistisch beeld van de oppas. Je kunt ook navragen wat de oppas bij anderen betaald krijgt.

De uurtarieven die ouders hun oppas betalen lopen behoorlijk uiteen, blijkt uit een oproep op onze Baby&Kind Facebookpagina. Van helemaal niets bij een vriendendienst tot €15 per uur. Sommige ouders twijfelen of ze te veel of juist te weinig betalen. Bij een uurtarief kun je met de volgende factoreren rekening houden.

Een greep uit de reacties van ouders:

Carola: 'Onze 14-jarige oppas vraagt €2,50 per uur. Ik vind het weinig, maar ze wil niet meer.'

Sara: '€4 per uur. We ronden dat af naar boven bij halve uren.'

Alexandra: '€5 per uur!'

Rosalie: 'Als de kinderen al op bed liggen, betalen we €5 á €6 per uur. Overdag betalen we het dubbele.'

Lara: 'Ik heb verschillende meisjes die regelmatig oppassen. De een vraagt €8 per uur. De ander €10 uur en sommigen vragen zelfs €15 per uur. Het maakt ons niet uit. Een goede oppas is onbetaalbaar.'

Leonie: 'Wij betalen €8,50 tot €10 euro per uur, afhankelijk van de leeftijd van de oppas.'

Anne: 'Ik betaal €10 voor een avond, ongeacht het aantal uren. Na middernacht geven we wat extra.'

Rosa: 'Wij betalen ongeacht het aantal uren €10 per keer en de oppas mag samen met haar vriendin blijven slapen.'

Gea: 'Wij geven geen geld, maar een cadeautje.'