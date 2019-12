Financiële checklist als je een kind krijgt

Hier moet je aan denken als je een kind krijgt

Kinderopvangtoeslag

Als jij en je partner allebei werken, hebben jullie misschien recht op kinderopvangtoeslag. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je vraagt deze toeslag aan via toeslagen.nl.

Zorgverzekering

Vergeet tijdens de zwangerschap niet je zorgverzekering aan te passen. Het is belangrijk om te kijken welke vergoeding je krijgt voor kraamzorg en een bevalling in het ziekenhuis. Ook moet je je kindje op tijd aanmelden bij je zorgverzekering, namelijk binnen 4 maanden na de geboorte.

Andere verzekeringen

Denk ook aan het aanpassen van je andere verzekeringen bij gezinsuitbreiding, zoals je aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en inboedelverzekering. Je polis moet een gezinsdekking hebben als je wilt dat je kind is meeverzekerd.

Dit wordt automatisch geregeld

Kinderbijslag

Nadat je je kindje hebt aangegeven bij de gemeente, krijg je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarmee je kinderbijslag aanvraagt.

Kindgebonden budget

Als de kinderbijslag en je inkomen niet voldoende zijn om je kind te onderhouden, kun je in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Als je er recht op hebt, krijg je vanzelf bericht van de Belastingdienst. Maar het is goed om dit zelf in de gaten te houden.

Passende hulp bij jouw situatie

Huurtoeslag

Als je huur in verhouding tot je inkomen hoog is, heb je misschien recht op huurtoeslag. Aanvragen doe je via toeslagen.nl.

Zorgtoeslag

Als je een laag inkomen hebt, kan zorgtoeslag voor jou interessant zijn. Aanvragen doe je via toeslagen.nl.

Regelhulp

Op regelhulp.nl vind je informatie over een groot aantal terreinen als zorg, opvoeden, opgroeien en sociale zekerheid. Je kunt zelf kijken welke hulp voor jouw situatie het beste is.

PGB

Persoongebonden budget (PGB) is een subsidie van de overheid die je kunt aanvragen via je huisarts of Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als je kind landurige intensieve zorg nodig heeft. Je koopt vervolgens met het budget zelf zorgverleners in en maakt afspraken met de zorgverleners over de te verlenen zorg, de zorgtijden en -locaties.

Hulp voor lage inkomens

Gemeenten bieden hulp aan mensen met een laag inkomen. Zo kun je bijvoorbeeld via je gemeente een bijdrage voor de kinderopvang aanvragen. Of een kindgebonden budget: extra geld voor de zorg van je kind als je weinig geld hebt.

Let op: welke hulp je krijgt verschilt per gemeente. Neem daarom altijd contact op met jouw gemeente om te kijken waarvoor jij in aanmerking komt. Of kijk op de website van de gemeente waar je woont.

