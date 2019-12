Babyspullen kopen: een minicursus afdingen

Bereid je goed voor

Zorg ervoor dat je weet wat een goede prijs is voor traphekjes, een kinderwagen of babyfoon. Je kunt ook prijzen vergelijken op de sites van verschillende babywinkels. Neem een uitdraai van internetprijzen mee naar de winkel om je onderhandeling kracht bij te zetten.

Koop zoveel mogelijk in één winkel

Als je meerdere spullen in dezelfde winkel koopt, is er vaak meer ruimte voor onderhandeling. Zeg bijvoorbeeld: ‘Het liefst kopen we alles hier, maar dan willen we wel een goede prijs.’ Of vraag: ‘Kun je er een mooie deal van maken?’

Ga op een rustig moment winkelen

Een verkoper zal sneller korting geven als andere klanten het niet kunnen horen.

Neem de tijd

Laat de verkoper zijn verhaal doen en blijf vriendelijk.

Onderhandel over accessoires

Wil de verkoper niets (meer) aan de prijs doen? Vraag dan of er een accessoire bij kan. Bijvoorbeeld een kindermatras bij het ledikant of een boxkleed bij de box. Of vraag om gratis bezorging en montage.

Zit er een gratis product bij je aankoop dat je niet nodig hebt, probeer het dan te ruilen voor iets waar je wel behoefte aan hebt.

Beslis niet te overhaast

Voel je nooit verplicht om direct te kopen. Je kunt altijd verder kijken.

