Kinderspullen verkopen via Marktplaats

Op Marktplaats staan veel advertenties voor baby- en kinderkleding, speelgoed en kinderfietsen. Verkopen op Marktplaats is kinderspel, al kost het maken van een goede advertentie en het communiceren met geÏnteresseerden meer tijd dan je denkt. We geven 7 tips voor een succesvolle verkoop.

Check de concurrentie

Kijk of dezelfde of vergelijkbare artikelen elders te koop worden aangeboden, welke beschrijvingen verkopers gebruiken en wat de gemiddelde vraagprijs is. Neem de nuttige informatie over en zoek naar onderscheidende kenmerken.

Gebruik de juiste zoekwoorden

Zet de meest relevante details als merk, type, maat en kleur in de titel. Afhankelijk van het artikel kunnen ook afmeting, leeftijd, aanschafdatum, materiaal, huidige staat en garantie belangrijk zijn. Als er in de titelregel ruimte over is, gebruik dan synoniemen (bijvoorbeeld kinderwagen, wandelwagen en buggy) om de zoekmachine van Marktplaats een handje te helpen. Zoekteksten als ‘(spot)goedkoop’ en ‘gratis verzending’ doen het ook goed.

Ook in de advertentietekst zelf zijn zoekwoorden van belang, vooral voor de vindbaarheid door Google en andere zoekmachines. Het is voldoende om onder aan de advertentietekst een lijstje op te nemen met synoniemen van het artikel, maar ook de mogelijk verkeerde spellingen van de merknaam of het product (bijvoorbeeld Vingino, Vingyno, Finginoo).

Wees eerlijk

Schep geen verkeerde verwachtingen. Een artikel dat gebruikt is en er nog goed uitziet, is niet nieuw, maar hooguit zo goed als nieuw. Presenteer je aanbod niet mooier dan het is, want dan jaag je de meeste kopers tegen je in het harnas. Eerlijkheid bespaart je veel gedoe: iemand die ondanks de beschreven kras of deuk reageert, is serieus geïnteresseerd.

Wees volledig

Naast de technische kenmerken en een beschrijving van de staat waarin het artikel verkeert, is het goed te vermelden wanneer je het artikel hebt aangeschaft, waarom

je het van de hand wilt doen en of er een aankoopbewijs is.

Een telefoonnummer erbij schept vertrouwen en kan de verkoop versnellen, maar kan ook een behoorlijke inbreuk op de rust in huis zijn. Meestal is het handiger zelf potentiële kopers te selecteren uit e-mailreacties of biedingen en dan pas je telefoonnummer prijs te geven.

Plaats goede foto’s op Marktplaats

Aan een advertentie zonder foto gaan de meeste kopers voorbij. Fotografeer het product bij daglicht, zodat het goed zichtbaar op de foto staat. Plaats 1 beeldvullende totaalfoto (zonder afleidende zaken eromheen) en 2 foto’s van relevante, mooie of dure details.

Bieden of niet?

Als je een vaste verkoopprijs in je hoofd hebt, zet het vinkje bij ‘bieden’ dan uit. Bieden kan de prijs opdrijven bij een populair product, maar die prijsopdrijving kan kunstmatig zijn. Zo kunnen familieleden en vrienden van de verkoper bieden en zo suggereren dat het een gewild artikel is. Overigens schept een bod op Marktplaats voor de bieder geen verplichting om het product ook af te nemen.

Maak duidelijke afspraken

Een deal op Marktplaats is pas rond als goederen en geld zijn overgestoken. Het komt regelmatig voor dat een koper niet komt opdagen. Spreek dus een tijd af tot wanneer het geaccepteerde bod geldig is en vraag een aanbetaling als iemand wil dat je het artikel voor hem reserveert.

