Minder gaan werken als je een kind krijgt

Allebei werken

Veel jonge ouders kiezen ervoor om de zorg voor de kinderen te delen, zodat ze allebei zowel kunnen verdienen als zorgen. Het Nederlandse belastingstelsel stimuleert dat beide ouders werken. Als een van de twee niet werkt, moet de ander veel meer inspanning verrichten om hetzelfde inkomen te vergaren.

Op de website van Raet kun je uitrekenen wat er met je salaris gebeurt als jij en/of je partner minder gaat werken.

Ouderschapsverlof

Je kunt ervoor kiezen om minder te gaan werken, bijvoorbeeld 24 of 28 in plaats van 32 uur per week. Je werkgever hoeft hier niet mee akkoord te gaan: hij kan weigeren als hij vindt dat de functie minder werken niet toestaat.

Wat een werkgever niet kan weigeren is ouderschapsverlof. Hierop heb je recht wanneer je een kind tot 8 jaar oud verzorgt. Iedere ouder mag aanspraak maken op 26 weken verlof. Dat wil zeggen: 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 32 uur per week, dan heb je recht op 26 x 32 uur ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof is meestal onbetaald, maar in sommige CAO’s is wel een gedeeltelijke loonbetaling afgesproken. Je kunt ouderschapsverlof ook gebruiken om tijdelijk bijvoorbeeld een dag per week minder te werken. Hiervoor heb je wel toestemming van je werkgever nodig.

Zuiniger leven

Zit je financieel krap, schroom dan niet om hulp te zoeken. Veel gemeenten bieden hulp, zoals cursussen over het leren omgaan met geld. Ook aan jonge ouders. Kom in actie vóórdat je schulden hebt. Het is namelijk veel zwaarder om dan pas te gaan budgetteren.

Probeer ook zo snel mogelijk te sparen voor een buffer. Als je geen spaarpotje hebt, kom je alsnog in de problemen als bijvoorbeeld de wasmachine of auto stukgaat.

Niet alles hoeft

Je hoeft niet alles in huis te hebben zodra je een gezin hebt. Verre vakanties zijn bijvoorbeeld ook niet nodig: kleine kinderen zijn al gelukkig in Zandvoort of in een opblaaszwembad bij opa en oma in de achtertuin. Neem de tijd om te ontdekken wat je nodig hebt en pas je wensen aan op je budget.

Je bespaart ook geld door zelf te klussen. Ook daarover bestaan cursussen bij de gemeente of in het buurthuis. Een gootsteen ontstoppen, gaatje in de muur boren of een stekker repareren? Het is niet moeilijk om te leren.

Op de wegwijzer Regelhulp vind je informatiebladen en verwijzingen over een groot aantal terreinen als zorg, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Door je postcode in te vullen, krijg je een overzicht van de organisaties in je directe omgeving.

Kinderopvang

Wil je (minder) werken en heb je kinderopvang nodig? Vaak heb je recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel dat is, hangt af van je inkomen. Bij de Belastingdienst kun je een proefberekening maken van alle toeslagen. Vind je een kinderdagverblijf te duur? Kijk dan of het mogelijk is om grootouders te laten oppassen. Een alternatief is om samen met ouders in de buurt een roulatiesysteem op te zetten, zodat je om beurten de voor- of naschoolse opvang van alle kinderen voor je rekening neemt. Dat kan met gesloten beurzen.

