Zakgeld: leren omgaan met geld

Rekenvaardigheid

Door zakgeld te geven, leer je je kind 3 functies van geld: je kunt ermee rekenen, het is een ruilmiddel en je kunt het sparen.

Zakgeld geven kan bijdragen aan de rekenvaardigheid van je kind. Producten en diensten hebben een bepaalde prijs. Zo kun je de waarde van producten vergelijken en leert je kind omgaan met geld. Kost iets meer dan je kind in zijn spaarpot of op zijn betaalrekening heeft? Dan kan hij ervoor kiezen om te gaan sparen.

Jong geleerd is oud gedaan

Uit onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat je houding en financiële vaardigheden van grote invloed zijn op het ontstaan van financiële problemen, zoals schulden of niet kunnen rondkomen. Financiële opvoeding speelt hierbij een rol.

Hoeveel zakgeld geef je?

Zes jaar is een goede leeftijd om te beginnen met het geven van zakgeld. Het Nibud geeft een indicatie welk bedrag per week je je kind kunt geven. Bij een 6-jarige is dat €1 tot €1,40.

Maak afspraken

Maak duidelijke afspraken over zakgeld.

Prik een vast moment waarop je het zakgeld geeft of stort het wekelijks of maandelijks op de bankrekening van je kind: een vast bedrag op een vast moment.

Vertel hoelang je kind met het geld moet doen en wat hij er wel en niet van mag kopen.

En andere belangrijke afspraak is: op = op. Hier leert je kind van.

Kinderbetaalrekening

Alle banken, behalve Bunq en Knab, bieden een betaalrekening voor kinderen aan. De mogelijkheden en de leeftijd waarop je een rekening kunt openen, verschillen per bank.

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (maart 2018) blijkt dat 45% van de kinderen uit groep 7 en 8 zakgeld bewaart op de bank.

Sparen

Een spaarpot is een leuke manier om te starten met sparen. Je kunt je kind de spaarpot zelf laten uitzoeken. Als je kind ouder is, kun je ervoor kiezen om een kinderspaarrekening te openen.

Geld bijverdienen

Zakgeld is geen beloning voor een goede daad. Daarom is het ook beter om je kind niet te straffen door hem geen zakgeld te geven. Wel kun je klusjes bedenken waarvoor je kind een extra zakcentje kan verdienen. Bijvoorbeeld (helpen bij) autowassen of onkruid wieden.

Kleedgeld

Als je kind op de middelbare school zit, kun je beginnen met kleedgeld. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat je voor kleding voor kinderen vanaf 12 jaar gemiddeld €56 per maand kwijt bent. In theorie zou daarmee alles betaald kunnen worden; van sokken tot een winterjas. In de praktijk betalen kinderen meestal niet alle kleding van het kleedgeld (bijvoorbeeld geen sport- of badkleding).

Praat mee

Wat wil jij dat kinderen leren over omgaan met geld? Of ben je misschien helemaal geen voorstander van zakgeld? Deel je mening en ervaringen op het forum met andere ouders.

