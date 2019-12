Kinderopvang: waarheen met je klacht?

Ben je ontevreden over de kwaliteit van de opvang van je kind of over zaken als de kosten, tijden of gedragingen van personen? Wacht niet te lang en ga het gesprek aan met de kinderopvang. Kom je er niet uit, dien dan een klacht in.

Stap 1: dien je klacht in bij de kinderopvang

De eerste stap is het indienen van je klacht bij de organisatie zelf. Volgens de Wet kinderopvang moet elke kinderopvang een klachtenreglement hebben. In dit document vind je de contactpersoon die aanspreekpunt is voor klachten.

Dien je klacht schriftelijk in ter attentie van deze zogenoemde klachtenfunctionaris. In het reglement staat ook wat je kunt verwachten van de klachtenprocedure.

Tips voor indienen van je klacht

Formuleer je klacht duidelijk. Waar gaat het precies over?

Bepaal vooraf je doel. Wat wil je bereiken met de klacht?

Maak een kopie, scan of foto van de brief.

Maak gebruik van onze voorbeeldbrief.

Hulp van oudercommissie

Heeft de kinderopvang een oudercommissie? Zo’n commissie houdt vanuit het standpunt van ouders in de gaten of de kinderopvang goed functioneert. Ben je ontevreden over zaken die je niet zelf kunt of wilt aankaarten bij het personeel of de leiding van het kinderdagverblijf, dan kan de oudercommissie dat voor je doen.

Komt de oudercommissie er niet uit met de organisatie, dan kan de commissie zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Heb je geen hulp nodig van de oudercommissie maar is je klacht mogelijk ook relevant voor andere ouders? Breng dan alsnog de oudercommissie op de hoogte.

Stap 2: bemiddeling door Klachtenloket Kinderopvang

In de volgende situaties kun je overwegen om advies in te winnen of laten bemiddelen door het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang:

De kinderopvang heeft geen klachtenregeling.

De kinderopvang reageert niet binnen 6 weken op je ingediende klacht.

Je wilt niet direct formeel de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Stap 3: dien je klacht in bij de Geschillencommissie Kinderopvang

Indien jouw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de opvangorganisatie dan kun je ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang. Onder kinderopvang behoort buitenschoolse opvang, dagopvang, gastouderopvang en peuteropvang. Je betaalt €25 voor de behandeling van een klacht bij deze geschillencommissie.

Uitspraken openbaar

Uitspraken van de Geschillencommissie Kindervang worden verplicht gepubliceerd op grond van de Wet Kinderopvang. De uitspraken vind je op de website van het Klachtenloket Kinderopvang.

