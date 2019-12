Appel- en perenstroop van 'De kleine keuken'

Conclusie

Grootste verschil tussen 'De kleine keuken' en de andere 2 merken, Frutesse en Canisius is de prijs: stroop van de kleine keuken is ruim 3 keer zo duur per 100 gram als de stroop van Frutesse en Canisius. Hierbij moet wel gezegd dat 'De kleine keuken' alleen biologische appels en peren gebruikt. Maar als je belang hecht aan het geven van pure fruitstropen aan je kind, zonder andere toevoegingen, dan hoef je dus niet uit te wijken naar 'De kleine keuken'. Lees gewoon goed de ingrediënten op verpakkingen in de supermarkt. Dan zie je dat Canisius ook gewoon 'goed voor je kleine' is. Maaltijden van 'De kleine keuken' zijn te koop bij Marqt, Jumbo en online via 'De kleine keuken' en ah.nl.

Rinse

In de winkel staan appelstropen en rinse appelstropen. Het verschil maakt het woord 'rinse' al duidelijk. Die laatste variant is namelijk zoetzuur van smaak - rinse betekent lichtelijk zuur - door het gebruik van beetwortelsap, beter bekend als bietsuiker. Dit is het voornaamste ingrediënt, gevolgd door geconcentreerd appelsap, of ook andere geconcentreerde fruitsappen. De appelstropen die we hieronder vergelijken bevatten geen bietsuiker.

Vergelijking peren- en appelstropen

'De kleine keuken' kenmerkt zich doordat het alleen voedingsproducten voor baby's en kleine kinderen verkoopt. Daarnaast zijn alle producten biologisch. De appel- en perenstroop claimt 'goed voor je kleine' te zijn, een 'bron van ijzer', 'zonder zout' en uit '100% fruit' te bestaan. Klinkt allemaal heel verantwoord voor je kleintje. Maar is dit product daarom beter dan een andere vergelijkbare stroop? Tijd om te vergelijken.

We vonden nog twee appel- en perenstropen in de winkel: het merk Frutesse bevat appels, peren en druiven, het merk Canisius alleen appels en peren. Beide zijn géén 'rinse' stropen en bevatten dus geen suiker van suikerbieten. Qua calorieën is Frutesse iets energierijker. Zoals de tabel laat zien, gebruikt Frutesse naast fruitstroop invertsuiker. Dat is eigenlijk een ander woord voor suiker dat uit gelijke hoeveelheden glucose en fructose bestaat.

Merk De kleine keuken Frutesse Canisius Product Appel & Peerstroop Appel, Peer en Druivenstroop Peren- en appelstroop Naam Biologische appel- en peerstroop Maestrichter Echte peren- en appelstroop uit Zuid-Limburg Prijs €2,69 €1,15 €1,39 Inhoud (gram) 300 450 450 Suiker (gram) 52 61 50 Zout (gram) 0,15 0,02 0,15 IJzer (milligram) 4 Tussen 7 en 10 6 Ingrediënten Appelsap (50%) en Perensap (50%) Fruitstroop (van peren, appels en druiven), invertsuiker, geleermiddel: pectine, citroensap. Geconcentreerd sap van gekookte peren en appelen.

Claims

'De kleine keuken' claimt 'zonder zout' te zijn. Die claim is niet terecht omdat er toch nog 0,15 gram zout in zit. Alleen als er minder dan 0,1gram zout in zit, mag je vermelden 'zeer laag zoutgehalte'. 'Zonder zout' mag alleen als er maximaal 0,01 gram zout per 100 gram in zit. De kleine keuken bevat net zoveel zout als Canisius. Frutesse bevat minder zout, namelijk 0,02 gram per 100 gram.

Ook meldt de kleine keuken een 'bron van ijzer' te zijn. Met 4 mg per 100 gram mag deze claim gemaakt worden, al maken Canisius en Frutesse geen gebruik van de mogelijkheid om deze claim te maken. Kanttekening bij het hoge ijzergehalte van de stropen is dat het gaat om ijzer die het lichaam niet goed kan opnemen, zoals ook hier te lezen is uit een eerdere test van de Consumentenbond.

Lees ook:

Getest:

Reageren kan ook via Facebook op onze Baby & Kind Facebook-pagina.