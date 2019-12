Babyvoeding zelf maken

Oefenhapjes

Vanaf 4 tot 6 maanden is het moment om vast voedsel te introduceren. Begin met groenten. Groenten moeten ze echt leren eten. In tegenstelling tot fruit dat baby's door de zoete smaak toch wel lekker vinden.

Geef in het begin de groenten puur en kies voor soorten met een zachte smaak zoals wortel, pompoen, doperwtjes, bloemkool en broccoli. Kook de groenten en maak het fijn met een vork, staafmixer of blender. Als dit goed gaat maak je het steeds wat minder fijn.

Geef het tijd

Omdat je kind moet wennen aan nieuwe smaken is het slim om dezelfde groente een paar dagen achter elkaar geven. Vindt je baby het dan nog steeds niet lekker, geen zorgen. Het is heel normaal dat baby’s een smaak 5 tot 10 keer moeten proeven voordat ze het waarderen. Probeer het later nog eens. De aanhouder wint.

Hoeveel maak je?

De oefenhapjes zijn puur bedoeld om je kind aan verschillende smaken te laten wennen. Borst- of flesvoeding blijft het belangrijkste. Geef een paar lepeltjes met groente 1 à 2 keer per dag. Net na de borst- of flesvoeding of tussen 2 voedingen in. Bouw dit langzaam op en introduceer ook steeds nieuwe voedingsmiddelen zoals rijst, pasta, vlees en vis en ga smaken combineren.

Start avondmaaltijd

Vanaf een maand of 8 gaat de vaste voeding de melk langzaam vervangen. Dat kan in het begin brood of pap zijn. Het Voedingscentrum houdt aan dat je kind vanaf 9 maanden ook aan een avondmaaltijd beginnen. Maar wat maak je dan?

Je kindje kan tegen die tijd voor een groot deel eten wat jij eet. Als dit tenminste binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum past. Zolang het geen bewerkte producten zijn met veel toegevoegd zout of suikers maar pure producten, dan zit je snel goed. Een aantal producten worden voor kinderen jonger dan 1 jaar afgeraden. Deze kun je dus beter nog even laten staan. Denk hierbij aan:

producten met rauw vlees zoals ossenworst

producten met rauwe of gerookte vis zoals gerookte zalm

honing

Samenstellen avondmaaltijd

Een makkelijke vuistregel voor de verhouding van een goede maaltijd is:

1 eetlepel vlees of vis

3 à 4 eetlepels groente

2 eetlepels pasta, rijst of aardappels

Vegetarisch kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld met peulvruchten. Reken dan 4 eetlepels peulvruchten (zoals bruine bonen of kidneybonen) en 2 eetlepels groente.

Breng op smaak met wat kruiden. Begin met milde kruiden als oregano, basilicum, bieslook en peterselie.

Maak niet elke week hetzelfde maar varieer. Er is ook niet een soort groente waar alle voedingstoffen in zitten. Afwisseling in smaak en structuur is niet alleen belangrijk voor de smaak-en spraakontwikkeling, maar zorgt er ook voor dat je kind alle belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt.

Belangrijke voedingsstoffen

Je wilt natuurlijk dat je kind alles binnenkrijgt wat hij nodig heeft. Met de volgende aandachtspunten moet dat goedkomen:

Voldoende ijzer. IJzer is erg belangrijk voor kinderen en tekorten liggen op de loer op het moment dat er wordt overgegaan van fles- of borstvoeding (bevat ijzer) naar vaste voeding. Een goede bron voor ijzer is vlees, in het bijzonder rundvlees. Elke dag vlees is echter niet nodig, 1 à 2 keer per week is voldoende. Ook plantaardige producten bevatten ijzer zoals volkoren graanproducten en groenten (vooral bladgroente zoals spinazie en andijvie).

Voldoende vet. Vet heeft geen goede naam, maar het is hartstikke belangrijk voor de groei van je kind. Vet is onmisbaar voor de ontwikkeling van de hersenen. In vetrijke producten zitten ook belangrijke in vet oplosbare vitamines zoals vitamine A, D en E. In babypotjes zit vaak te weinig vet. Gebruik bij het bereiden van de avondmaaltijd dan ook een goede scheut olie. En geef andere producten met gezonde vetten zoals avocado of vette vis.

Volkoren. Kies voor volkoren graanproducten zoals zilvervliesrijst, volkoren pasta en volkoren couscous. Deze bevatten niet alleen meer vezels dan de ‘witte’ varianten, maar ook B-vitamines en ijzer.

Bewaren

Let bij het zelf maken van hapjes goed op. De apparaten die je gebruikt, zoals mixers, kunnen soms nog best vies zijn. Het advies is eenmaal gepureerde hapjes niet te bewaren of opnieuw op te warmen. Pureer dus steeds slechts een enkele portie. Invriezen kan wel, bijvoorbeeld in een ijsblokjeshouder. Doordat het eten snel afkoelt in de vriezer, kunnen bacteriën niet groeien.

