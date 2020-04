Verspakketten voor baby's van De Pappels

Met verspakketten van De Pappels hoef je zelf niet na te denken over wat je maakt voor je baby. Maar hoe handig en gezond zijn deze pakketten? We probeerden ze uit.

Wat is het?

Het merk De Pappels verkoopt 4 soorten verspakketten voor baby’s bij supermarkt Jumbo. Twee pakketten zijn bedoeld voor baby’s van 6 maanden en ouder. De andere 2 voor baby’s van 8 maanden en ouder.

Net als verspakketten voor volwassenen bevatten de pakketten groente en kruiden. Soms moet je zelf nog wat toevoegen. Zoals olie, risottorijst of vlees.

Bij ieder pakket zitten 2 recepten. Dat helpt om te variëren. In totaal maak je 10 hapjes (voor 6+ maanden) of 6 hapjes (8+ maanden) per verspakket.

Verschillende varianten

Voor 6+ maanden:

Pastinaak, peer en zoete aardappel

Puntpaprika, peen en pastinaak

Stamppotje linzen en frisse appel

Wortel en paprika met rode linzen

Voor 8+ maanden:

Pastinaak, peer en rode linzen

Linzen stamppotje met peen

Risotto met wortel en mango

Snelle curry met bloemkool en mango

De eerste hapjes

Op de verpakking staat ‘voor de eerste hapjes’. Maar tussen de 4 en 6 maanden kun je al starten met oefenhapjes. Dit zijn hapje van 1 enkele soort groente of fruit. Deze paketten zijn dus niet voor de échte eerste hapjes.

Vanaf 6 maanden komen de wat complexere smaken, zoals bij deze pakketten. Vanaf 12 maanden kunnen baby’s met de pot mee-eten.

Pluspunten

Handig

Wanneer je niet zo goed weet wat je kan en mág koken zijn deze verspakketten het proberen waard. Al is het maar om inspiratie op te doen.

Heb je er een paar geprobeerd, dan kun je de babyhapjes ook prima zelf maken. Je mist dan wel het gemak dat de groenten al bij elkaar gezocht zijn.

Het duurt zo'n 3 kwartier om beide recepten per verspakket klaar te maken. Dan heb je 6 tot 10 hapjes bereid. Je kunt dan dus even vooruit.

Bewaartips

Op de verpakking staan tips over hoe je op een veilige manier restjes bewaart in koelkast of vriezer. Handig, al vind je dat soort informatie ook op de website van het Voedingscentrum.

Wennen aan grove stukjes

Een potje biedt nog meer gemak dan een verspakket. Maar zelf koken heeft als voordeel dat je zelf bepaalt hoe fijn je het eten pureert of prakt. Bij babypotjes heeft de fabrikant dat voor je bepaald. Het beste is om je baby langzaam te laten wennen aan grovere stukjes.

Je kunt ook kiezen voor de Rapley-methode: stukjes eten in plaats van pureren. Hiervoor moet je baby wel rechtop kunnen zitten en goed kunnen kauwen en slikken.

Hoeveelheid groente

De hoeveelheid groente in de pakketten is prima. Een portie bevat ruimschoots de aanbevolen hoeveelheid groente van 50 tot 100 gram.

Zoutarm

In de recepten wordt geen zout gebruikt. Dat is een pluspunt, want te veel zout is ook niet goed voor baby’s.

Minpunten

Weinig vet

De recepten adviseren slechts een scheutje olie. Dat is weinig omdat je het verdeelt over een aantal porties. Baby’s krijgen geregeld te weinig vet binnen. Zeker vanaf 8+ maanden.

Vet is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Dus gebruik ruim olie bij het bereiden. Of voeg wat (theelepel) olie toe voor je het hapje geeft.

Veel zoet

Elk babyhapje bevat iets van fruit (appel, peer of mango). Dit is waarschijnlijk onderdeel van het recept omdat baby’s een aangeboren voorkeur hebben voor zoet. Toch is het niet verstandig om je kind zoete smaken aan te leren.

Afwisseling

Afwisseling is belangrijk. En deze verspakketten zijn te eenzijdig. Een aantal ingrediënten zoals wortel, zoete aardappel, rode linzen en een kaneelstokje komen vaak terug.

Probeer zelf aan de slag te gaan met verschillende soorten (seizoens)groenten en peulvruchten. Af en toe vette vis (bevat omega-3 vetzuren) en vlees (bevat ijzer) is daarbij ook aan te raden.

Prijzig

Als je de ingrediënten uit deze verspakketten los koopt ben je aanzienlijk goedkoper uit. Dat scheelt gemiddeld ruim €2,50. Je betaalt dus flink voor het gemak van zo’n pakket. Dat is best opmerkelijk want bij verspakketten voor volwassenen bleek het tegenovergestelde.

Op de verpakking staat ook nog eens dat de prijs per hapje (portie) goedkoper is dan een babypotje. Dat klopt niet. De prijs van een potje van een huismerk is ongeveer gelijk. Daarbij zit in een babypotje voor 8+ het vlees of de vis inbegrepen, terwijl je dat bij het verspakket er zelf nog bij moet kopen.

