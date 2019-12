Groente als lokingrediënt in kinderproducten

Groente is het nieuwe modewoord. Het wordt in allerlei (kinder)producten verwerkt. Vaak in voedingsmiddelen waarvan je het niet verwacht: ijs, ontbijtgranen, tussendoortjes en pasta. Hoe gezond zijn dit soort producten?

Zijn producten met groente voor kinderen gezond?

Fabrikanten gebruiken groente vooral als lokingrediënt. Vaak zit er maar een heel klein beetje van in. Toch wekken fabrikanten graag een andere indruk. Ze noemen de groente in de productnaam of zetten een (grote) afbeelding van de groente op de verpakking. In ons onderzoek naar deze nieuwe groentemode zagen we heel wat bijzondere en verwarrende producten voor kinderen voorbij komen.

We lichten 5 kinderproducten met groente uit. Sommige zijn beter dan andere. Maar voor al deze producten geldt: ze staan niet in de Schijf van Vijf en helpen niet om je kind de aanbevolen hoeveelheid groente te laten eten.

De Kleine Keuken Groentenwolkjes

De Groentenwolkjes van De Kleine Keuken bevatten redelijk wat groente. Dit tussendoortje bestaat uit groene erwten, rode erwten en maïsgriesmeel. In vergelijking met de andere producten blinken de wolkjes er door de hoeveelheid groente wel uit. En als snack is dit nog niet zo’n slechte optie. Wel zijn de wolkjes vederlicht, dus je kunt je afvragen of het echt bijdraagt aan de groente-inname van je kleintje.

Prijs: €1,04

Verkrijgbaar bij onder meer Jumbo

&samhoud Sprice wortel-sinaasappel

Met 41% wortel in de vorm van sap en puree krijg je wel wat groente binnen, maar de makers van dit groente-ijsje zijn wel erg optimistisch. ‘We kunnen met Sprice bijdragen om kinderen op een toegankelijke manier te laten wennen aan de smaak van groente’, aldus de fabrikant. Je proeft vooral de zoete smaak van sinaasappel en honing. De ijsjes bevatten wel minder suiker dan een raketje.

Prijs: € 2,59

Verkrijgbaar bij Jumbo

Organix finger foods carrot sticks

Als we de verpakking mogen geloven zit er heel wat wortel in deze carrot sticks. Maar helaas zijn dit geen stukjes wortel. Het zijn gebakken maïsknabbels met een laagje wortel. Op de achterkant lezen we dat het gaat om 14% wortelpoeder.

Prijs: €0,99

verkrijgbaar bij onder meer Albert Heijn, Hoogvliet

Dalla Costa Pasta Mickey Mouse

Deze pasta heeft de vorm van Mickey Mouse. Op de verpakking staat een grote afbeelding van het populaire kinderfiguur, met daarnaast een tomaat en spinaziebladeren. Met 3% gedroogde tomaat en 1,5% gedroogde spinazie is het niet gezonder dan gewone pasta, maar gewoon gekleurde pasta, ook wel bekend als pasta tricolore. Gelukkig ligt er als gezonder alternatief ook volkorenpasta in de winkel in leuke vormpjes.

Prijs: €1,51

Verkrijgbaar bij onder meer Albert Heijn

Love my Veggies MiniMuesli Biet & aardbei

Love my Veggies claimt dat zijn producten altijd groente en fruit bevatten. Toch is het maar de vraag of je kleintje echt een groente- en fruitlover wordt met dit ontbijt. Het hartjesontbijt bevat slechts 3% rode bieten poeder, 0,7% rode bieten concentraat en 2% aardbeienpoeder.

Prijs: €2,29

Verkrijgbaar bij onder meer Albert Heijn

Let hier op als je producten met groente koopt

Groente die nog herkenbaar is als groente is over het algemeen beter. Door te kauwen krijg je sneller een vol gevoel.

Alleen groente waar geen suiker en zout aan is toegevoegd staat in de Schijf van Vijf.

Ga niet af op de afbeeldingen op een verpakking. Check achter op het etiket welk percentage groente er in zit.

