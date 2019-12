Test knijpfruit voor kinderen

Test|Knijpfruit is een makkelijk alternatief voor vers fruit, maar is het ook net zo gezond? In 2018 testten wij 19 soorten knijpfruit, waar soms ook groente aan is toegevoegd.

De goedkoopste voegen suikers toe

We testten 19 soorten knijpfruit. Vooral de goedkoopste soorten bevatten toegevoegde suikers. Door deze suikers (sapconcentraat of tafelsuiker) is dit soort knijpfruit geen gezond alternatief voor vers fruit.

Knijpfruit zónder toegevoegde suiker is er vanaf €0,42 per zakje. Deze nagenoeg pure fruitpuree kan ook niet helemaal tippen aan vers fruit. Zo is het voor de smaakontwikkeling beter je baby te laten wennen aan losse smaken. De zakjes knijpfruit bestaan meestal uit meerdere fruitsoorten, soms aangevuld met groente.

Hoe gezond is knijpfruit?

Het verschil tussen vers fruit en knijpfruit zit voornamelijk in de manier waarop je het eet. Knijpfruit hoef je niet te kauwen en wordt vaak direct uit de verpakking geslurpt. Hierdoor zit je veel minder snel vol. Het gevaar bestaat dat je kind hierdoor ongemerkt veel suikers en calorieën binnenkrijgt. Voor kinderen is vers fruit dan ook beter dan een zakje knijpfruit.

Daarnaast bestaan de zakjes knijpfruit vaak uit verschillende smaken. En daarvan is meestal het grootste deel appel. Voor de smaakontwikkeling is het beter baby’s te laten wennen aan losse smaken in plaats van een mix van smaken. Knijpfruit is bovendien verhit geweest, wat ook invloed heeft op de smaak.

Knijpfruit bevat soms ook groente. Vaak wortel of pompoen, maar ook brocolli, sperziebonnen of spinazie. Zoete aardappel komen we ook tegen, die we gemakshalve meerekenen als groente. Groente bevat van nature minder suikers dan fruit.

Zelf maken is gezonder

Door het verhitten gaan ook wat vitamines verloren. Je kunt beter zelf zakjes vullen met gepureerd fruit en groente, bijvoorbeeld met de Infantino Squeeze Station. Dat is ook nog eens goedkoper. Af en toe een knijpfruitje (zonder toegevoegde suikers) voor het gemak is geen probleem.

Uitslag test knijpfruit

Merk & Type Toegevoegde suikers? prijs per 100g Opmerkingen 1. Lidl Lupilu bio Nee € 0,53 2. Albert Heijn Biologisch knijpfruit Nee € 0,61 3 Bonbébé bio Nee € 0,66 4a. Jumbo fruithapje bio Nee € 0,80 4b. Jumbo fruit- & groente hapje bio Nee € 0,88 5. Zonnatura Knijpfruit bio Nee € 0,83 6. Danival Poki bio Nee € 0,83 tot € 0,91 7. Olvarit Nee € 0,99 8a. Organix Goodies squeezy bio Nee € 1,03 8b. Organix fruit met groente bio Nee €0,99 to €1,15 9a. Ella’s Kitchen bio Nee € 1,10 tot € 1,79 9b. Ella's Kitchen fruit met groente bio Nee €1,26 tot €1,31 10. Sesamstrasse fruit met groente bio Nee € 1,19 11 Servero Slurpfruit * Nee € 0,42 tot € 0,62 Servero heeft in juni 2019 aangegeven dat dit product is aangepast 12. Albert Heijn Knijpfruit Ja, in 1 v/d 3 smaken € 0,40 13. Jumbo Tot moes geslagen Ja, in 2 v/d 3 smaken € 0,35 tot € 0,39 14. Aldi Fruit en fun Ja € 0,36 15. Lidl Vergers gourmands vruchtenmoes Ja € 0,36 16. Plus Knijpfruit Ja € 0,38 17. Servero Fruit to go Ja €0,34 tot €0,43 Servero heeft in juni 2019 aangegeven dat dit product is aangepast 18. Albert Heijn Basic squeeze bag Ja € 0,39 19. Zonnatura knijpfruit met groente bio Ja € 0,82

Voor meer informatie over de merken uit de tabel zie de resultaten per soort knijpfruit.

De prijzen in de tabel zijn geen richtprijzen, maar de prijzen die wij in februari 2018 betaalden. Al het knijpfruit zonder toegevoegde suikers staat bovenaan. Het knijpfruit is gesorteerd prijs per 100 gram.

* Servero Slurpfruit heeft een misleidend etiket en staat daarom op plaats 11.

Bonbébé is onder andere verkrijgbaar bij Plus, Danival bij Ekoplaza, Ella’s Kitchen bij Albert Heijn en Marq, Sesamstrasse bij Jumbo. Olvarit, Organix en Servero zijn algemeen verkrijgbaar.

Aanbevolen leeftijd

Vanaf 4 maanden kun je je kind de eerste oefenhapjes geven. Het advies is om met groente te beginnen en later fruit(puree) te introduceren. Alleen het merk Ella’s Kitchen heeft knijpfruit speciaal voor deze leeftijd. Meestal is de aanbeveling op het etiket vanaf 6, 8 of zelfs 12 maanden.

De meeste huismerken en onder andere het merk Servero zeggen niets over voor welke leeftijd het zakje knijpfruit geschikt is.

Conserveringsmiddelen

Er wordt weleens beweerd dat in zakjes of potjes fruit te veel conserveringsmiddelen zitten, omdat het fruit daardoor niet bruin kleurt. Je kunt een geopend zakje knijpfruit in de koelkast zelfs 1 tot 2 dagen bewaren zonder verkleuring.

Dat komt echter niet doordat er conserveringsmiddelen in zitten, maar doordat de fabrikant het fruit heeft verhit. Die verhitting heeft het enzym in fruit (dat ervoor zorgt dat het fruit snel verkleurt) uitgeschakeld. Bovendien zit in knijpfruit vaak ook nog citroenzuur (of citroensap) en ascorbinezuur (vitamine C). Die 2 natuurlijke stoffen remmen de bruinverkleuring van fruit ook.

Wat en hoe hebben we getest?

We bekeken de etiketten van 19 soorten knijpfruit (ook wel slurpfruit genoemd), waaronder knijpfruit met groente. In totaal 68 zakjes. Op basis van de ingrediëntenlijst gaan we na of er suikers zijn toegevoegd. Hieronder valt niet alleen tafelsuiker maar ook andere ingrediënten die puur voor de zoete smaak zijn toegevoegd zoals sap- of pureeconcentraat. De soorten zonder toegevoegde suikers staan bovenaan in de tabel.

Verder noteerden we per soort de prijs, het aandeel appel (goedkope fruitsoort) of het aandeel en soort groente, de aanbevolen leeftijd, eventuele keurmerken en toevoegingen zoals ascorbinezuur en aroma’s.

Lees ook:

Resultaten per soort

1. Lidl Lupilu bio

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,47 (90g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: >5 maanden Aandeel appel: 61% tot 79% Toevoegingen: -

2. Albert Heijn Biologisch knijpfruit

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,55 (90g) Keurmerken: EKO, Biologisch Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 65% Toevoegingen: citroensap

3. Bonbébé

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,59 (90 g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: >6 maanden Aandeel appel: 50% tot 80% Toevoegingen: -

4a. Jumbo Fruithapje bio

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,72 (90 g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: > 6 maanden Aandeel appel: 70% tot 75% Toevoegingen: citroensap uit concentraat (in 1 v/d 4 smaken)

4b. Jumbo fruit- & groente hapje bio

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,79 (90 g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: > 6 maanden Aandeel groente: 20% Soort groente: wortel Toevoegingen: -

5. Zonnatura Knijpfruit

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,71 (85 g) (te koop per 4) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: > 1 jaar Aandeel appel: 50% tot 65% Toevoegingen: -

6. Danival Poki bio

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,75 tot € 0,82 (te koop per 4) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 84,6% tot 100% Toevoegingen: -

7. Olvarit

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,89 (90 g) Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: >6 maanden, >8 maanden, >12 maanden Aandeel appel: 0% tot 76% Toevoegingen: ascorbinezuur (in 4 v/d 6 smaken), paarse wortel (in 3 v/d 6 smaken)

8a. Organix Goodies squeezy

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: )€0,93 (90 g) Keurmerken: EKO,Biologisch Aanbevolen leeftijd: > 6 maanden,>12 maanden Aandeel appel: 74% tot 80% Toevoegingen: ascorbinezuur

8b. Organix (Goodies squeezy) fruit met groente

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,89 (90 g) tot €1,15 (100g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: > 6 maanden, >12 maanden Aandeel groente: 25% tot 30% Soort groente: wortel, pompoen, sperziebonen of zoete aardappel Toevoegingen: geconcentreerd citroensap (1 v/d4 smaken), ascorbinezuur (2 v/d 4 smaken)

9a. Ella’s Kitchen

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,99 (90 g) tot €1,79 (100 g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: >4 maanden en >6 maanden Aandeel appel: 0% tot 79% Toevoegingen: Geconcentreerd citroensap

9b. Ella’s Kitchen fruit met groente

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €1,51 tot €1,57 (120g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: >4 maanden Aandeel groente: 21% tot 43% Soort groente: brocolli of pompoen en zoete aardappel Toevoegingen: Geconcentreerd citroensap

10. Sesamstrasse fruit met groente

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €1,19 (100 g) Keurmerken: Biologisch Aanbevolen leeftijd: >4 maanden Aandeel groente: 7% tot 20% Soort groente: spinazie of zoete aardappel Toevoegingen: -

11. Servero fruit slurpfruit

Toegevoegde suikers: nee Prijs per stuk: €0,42 tot €0,62 (100 g), te koop per 4 of 12 zakjes Keurmerken: Biologisch (1 v/d 3 smaken) Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 56,7% tot 59,6% Toevoegingen: citroensap (2 v/d 3 smaken), citroenvezel (2 v/d 3 smaken)

Niet eerlijk: Op de voorkant van de verpakking is de appel niet genoemd of afgebeeld. Wie verwacht dat bijvoorbeeld de smaak ‘aardbei’ volledig uit aardbeien bestaat komt er bedrogen uit. Er zit slechts 25% aardbei in en de rest is voornamelijk appel.

N.B. Servero heeft in juni 2019 aangegeven dat dit product is aangepast.

12. Albert Heijn Knijpfruit

Toegevoegde suikers: Ja, in 1 v/d 3 smaken. In 1 variant 7,5% perenpuree-concentraat Prijs per stuk: €0,40 (100 g), te koop per 4 zakjes Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 68% tot 75% Toevoegingen: ascorbinezuur, citroenzuur en natuurlijk aroma (2 v/d 3 smaken)

13. Jumbo Tot moes geslagen

Toegevoegde suikers: Ja, in 2 v/d 3 smaken Prijs per stuk: €0,35 tot €0,39 (100 g) Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 74% tot 75% Toevoegingen: ascorbinezuur, citroenzuur en natuurlijk aroma (in 2 v/d 3 smaken)

14. Aldi Fruit en fun

Toegevoegde suikers: Ja Prijs per stuk: €0,32 (90 g), te koop per 4 zakjes Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 55% tot 91% Toevoegingen: -

15. Lidl Vergers gourmands vruchtenmoes

Toegevoegde suikers: Ja Prijs per stuk: €0,33 (90 g), te koop per 4 zakjes Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 72% tot 73% Toevoegingen: ascorbinezuur, citroenzuur

16. Plus Knijpfruit

Toegevoegde suikers: Ja Prijs per stuk: €0,38 (100 g) (te koop per 4) Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: Aandeel appel: 66% tot 72% Toevoegingen: ascorbinezuur, natuurlijk aroma

17. Servero Fruit to go

Toegevoegde suikers: Ja Prijs per stuk: €0,34 tot €0,43 (100 g) (te koop per 4 of 12) Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 63% tot 74% Toevoegingen: ascorbinezuur, citroenzuur, natuurlijk aroma (2 v/d 4 smaken), wortelconcentraat ((2 v/d 4 smaken)

N.B. Servero heeft in juni 2019 aangegeven dat dit product is aangepast.

18. Albert Heijn Basic squeeze bag

Toegevoegde suikers: Ja Prijs per stuk: €0,35 (90g) Keurmerken: - Aanbevolen leeftijd: - Aandeel appel: 95% Toevoegingen: ascorbinezuur, citroensap

19. Zonnatura knijpfruit met groente