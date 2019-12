Melk na het eerste halfjaar: 5 vragen

Na een halfjaar begint er een nieuwe fase: op het menu staan nu ook brood, groente en fruit. Is ook een ander soort melk nodig? We beantwoorden vijf vragen over melk na het eerste halfjaar.

Ik geef borstvoeding. Moet mijn kind opvolgmelk krijgen als hij 6 maanden is?

Nee, als je borstvoeding geeft, kun je daar gewoon mee doorgaan. Net zolang als je wilt. Moedermelk past zich namelijk aan aan de behoefte van je baby. Alleen als je kind flesvoeding drinkt, is na een halfjaar nummer 1 (zuigelingenvoeding) niet meer geschikt voor je kind. Het bevat van sommige voedingsstoffen te weinig. Ook als je stopt met borstvoeding geven voordat je kind 1 jaar is, is opvolgmelk het advies. Pas als hij 1 jaar is, mag koemelk of geitenmelk op het menu komen.

Wat is het verschil tussen zuigelingenvoeding en opvolgmelk?

In opvolgmelk (nummer 2 en 3, voor kleintjes van 6 tot 12 maanden) zit meer ijzer en calcium dan in zuigelingenvoeding. Baby’s hebben vanaf 6 maanden meer ijzer nodig. Dat komt omdat de voorraad ijzer in het lichaam opraakt. Ook hebben ze wat meer calcium nodig, omdat ze meer vaste voeding eten, maar daarmee nog niet voldoende calcium binnenkrijgen. Vergeleken met koemelk zit er minder zout en eiwit in opvolgmelk.

Waarom mogen baby’s geen gewone melk?

Gewone koemelk, maar ook geitenmelk en melkvervangers zijn niet geschikt als standaard melkvoeding voor baby’s tot 1 jaar. Af en toe een slokje 'gewone' melk of wat yoghurt kan geen kwaad als je kind ouder is dan een halfjaar, maar het moet niet de hoofdmelkvoeding worden en borstvoeding of flesvoeding vervangen.

In koemelk of geitenmelk zit namelijk te weinig ijzer en te veel eiwit en zout voor kleine kinderen. Baby’s kunnen van het teveel aan eiwit erg ziek worden en er zelfs aan sterven. Toen er nog geen flesvoeding was, stierven baby’s die geen borstvoeding kregen vaak, onder andere door het hoge eiwitgehalte in de koemelk die ze kregen.

Ik hoorde dat peutermelk onmisbaar is?

Peutermelk is niet nodig voor een goede gezondheid van je kind. Vanaf de eerste verjaardag kunnen kinderen gewone koemelk drinken. Dat is niet alleen lekker makkelijk, maar ook een stuk goedkoper. Let wel op gezonde kindervoeding!

Is plantaardige melk geschikt voor peuters?

Plantaardige melk of melkvervangers zoals rijstmelk, amandelmelk of sojamelk zijn niet per definitie een goed idee voor kinderen. Rijstdrink is bijvoorbeeld niet geschikt: ze kunnen hiermee snel te veel van het schadelijke arseen binnenkrijgen. Ook zit er weinig eiwit en vitamine B2 in rijstmelk.

Andere melkvervangers zijn meer vergelijkbaar met koemelk. Wel zit er veel suiker in de gezoete varianten. Let goed op of er voldoende calcium (meer dan 80 mg per 100 gram), vitamine B12 (meer dan 0,24 microgram per 100 gram) en eiwit in zit.

Met dank aan: de kinderartsen prof. dr. Harrie Lafeber (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Paul Brand (Isala Klinieken, Zwolle) en het Voedingscentrum.

