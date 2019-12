Te veel acrylamide in kinderproducten

Test|De hoeveelheid acrylamide in kinderproducten is vaak aan de hoge kant, blijkt uit ons onderzoek. Ook met andere producten zoals (groente)chips en friet krijgen kinderen snel veel acrylamide binnen.

Acrylamide zit in veel soorten voeding en is vermoedelijk kankerverwekkend. Kinderen krijgen hier al snel te veel van binnen. Gelukkig mogen producten voor jonge kinderen (tot 3 jaar), zoals kinderkoekjes, een stuk minder acrylamide bevatten dan producten voor volwassenen. Toch blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond dat kinderproducten soms meer acrylamide bevatten dan de richtlijnen voorschrijven. Ook met andere producten zoals (groente)chips en friet krijgen kinderen snel veel acrylamide binnen.

Boven de grens

Van de 8 onderzochte kinderkoekjes en 4 merken ontbijtgranen voor kinderen zitten er 4 in de gevarenzone. De letterkoekjes van de Kleine Keuken en de 'minimuesli wortel & banaan' van Love my Veggies bevatten meer acrylamide dan volgens de richtlijn is vastgesteld. De koekjes van zowel Hipp als Organix zitten precies op de grens. Daarmee bevatten deze kinderproducten meer acrylamide dan soortgelijke producten die in dit onderzoek zijn getest.

Een te hoog acrylamidegehalte is niet verboden. Daarom zijn deze producten gewoon te koop. Wel zijn fabrikanten verplicht er alles aan te doen om de hoeveelheid acrylamide zo laag mogelijk te houden. De Kleine Keuken geeft aan dat de koekjes met een te hoog acrylamidegehalte biologisch zijn en dat er daarom geen acrylamideverlagend ingrediënt aan toegevoegd kan worden. Gek genoeg bevatten de honingkoekjes van Nestlé wel heel weinig acrylamide, terwijl dit ook biologische koekjes zijn. Dat bewijst dat het dus wel mogelijk is om in biologische producten het acrylamidegehalte laag te houden.

Betere regels

Op basis van dit onderzoek hebben we in Europees verband gepleit voor betere regels om ervoor te zorgen dat consumenten - en in het bijzonder kinderen - zo weinig mogelijk van deze stof binnenkrijgen. Aan de soms zorgelijke hoeveelheid acrylamide in kinderproducten moet iets gedaan worden.

Hoeveelheid acrylamide in kinderproducten

Biscuits voor jonge kinderen Hoeveelheid acrylamide (microgram per kilo) Oordeel acrylamide

(maximaal: 150 microgram per kilo) Nestlé Biscuit honing (12+ maanden) <30 * In orde Nijntje Dreumesbiscuit (12+ maanden) <30 In orde Liga Kinderbiscuits (12-36 maanden) 31 In orde Kruidvat Dierenkoekjes met volkoren granen (6+ maanden) 74 In orde Jumbo Babybiscuits vanille (6+ maanden) 81 In orde Hipp Kinderkoek met appel (12+maanden) 150 * Op de grens Organix Goodies Mini Koekemannetjes (12+ maanden) 150 * Op de grens De Kleine Keuken Biologische Letterkoekjes (12+ maanden) 190 * Te hoog

Babyvoeding op basis van granen Hoeveelheid acrylamide (microgram per kilo) Oordeel acrylamide

(maximaal: 40 microgram per kilo) Bambix Zonnige ontbijtpap 8 granen (12+ maanden) ** <30 * In orde De Kleine Keuken Biologische oermueslipap (12+ maanden) <30 * In orde Love my Veggies Biologische hartjes ontbijt (12+ maanden) <30 * In orde Love my Veggies Biologische minimuesli wortel & banaan (12+ maanden) 91 * Te hoog

* Biologische producten

** Bambix heet tegenwoordig Olvarit

Waar moet je nog meer op letten?

Koekjes zonder leeftijdsaanduiding

Andere Europese consumentenorganisaties ontdekten nog een probleem bij producten voor jonge kinderen. Producten waar niet expliciet op staat vermeld dat ze bedoeld zijn voor kinderen tot 3 jaar mogen ruim 2 keer meer acrylamide bevatten dan producten waarop dit wel staat vermeld.

In de praktijk is dat onderscheid niet zo duidelijk. Er zijn genoeg koekjes op de markt die onterecht worden aangezien voor kinderkoekjes voor peuters jonger dan 3 jaar. Bijvoorbeeld omdat er vrolijke figuurtjes op staan, zoals bij de zogenoemde letterkoekjes, ook wel ABC-koekjes genoemd. Koop voor jonge kinderen daarom bij voorkeur koekjes speciaal voor die leeftijdsgroep, om zo de inname van acrylamide zo laag mogelijk te houden.

Liever geen groentechips

Chips zijn niet alleen ongezond omdat ze erg vet en zout zijn, maar ook om de grote hoeveelheid acrylamide die erin zit. Dat gehalte is zelfs nog groter in groentechips. Die lijken misschien gezond, maar uit ons onderzoek blijkt dat deze soort chips 2 keer zoveel acrylamide bevat als gewone aardappelchips. Dat komt voornamelijk doordat er voor aardappelchips wèl richtlijnen voor de maximale hoeveelheid acrylamide bestaan, maar voor groentechips gek genoeg nog niet.

Chips speciaal voor kleine kinderen bevatten veel minder vet en zout, en zijn vaak gemaakt van mais. Daardoor bevatten die chips veel minder acrylamide. Ook voor wat oudere kinderen zijn deze natuurlijk gezonder dan gewone chips.

Gebakken aardappels en friet

Kinderen kunnen prima af en toe gebakken aardappels en friet eten. Let er dan wel op dat je ze goudgeel bakt en niet te donker. Hoe donkerder je ze bakt, hoe meer acrylamide ze bevatten. Dat kan tot wel 80% schelen. Bak daarom niet te heet en keer aardappels tijdens het bakken regelmatig. Zie de website van het Voedingscentrum voor meer tips.

Hoe ongezond is acrylamide voor kinderen?

Acrylamide is een vermoedelijk kankerverwekkende stof. Vermoedelijk, omdat er nog onvoldoende onderzoek bij mensen is gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Uit dierproeven blijkt in ieder geval dat acrylamide kankerverwekkend kan zijn.

Zeker is dat kinderen een kwetsbare groep vormen. Zij eten in verhouding tot hun lichaamsgewicht meer dan volwassenen, waardoor ze relatief veel acrylamide binnenkrijgen: al snel 2 keer zoveel als volwassenen. Het is daarom voor kinderen extra belangrijk om te matigen met producten die veel acrylamide bevatten, zoals (groente)chips, friet en koekjes voor volwassenen.

Wat en hoe hebben we getest?

Samen met 9 Europese consumentenorganisaties deden we onderzoek naar in totaal 532 producten uit 14 productgroepen. De Consumentenbond onderzocht 5 productgroepen waaronder kinderkoekjes, ontbijtgranen voor kinderen en (groente)chips.

