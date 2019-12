Test babypotjes: ze maken er een potje van

Test|Babypotjes zijn een uitkomst als je een keer geen tijd hebt om te koken of als er iets ongezonds op het menu staat. Maar is zo’n potje wel gezond? En hoe kies je de beste?

Vanaf een maand of 8 gaat de vaste voeding de melk langzaam vervangen. Dit is ook het moment je kind te laten wennen aan een volledige avondmaaltijd. Naast zelf koken kun je af en toe een potje geven. Elke dag een potje heeft niet de voorkeur. Je kind went dan niet aan verschillende smaken en structuren. Aan de andere kant koken ouders natuurlijk niet alle dagen even gezond met zo nu en dan snel een pizza of kant-en-klaar maaltijd.

Potjes niet optimaal

Een potje kiezen is niet makkelijk. Het schap staat vol met potjes met verschillende smaken, merken, prijzen, voor verschillende leeftijden. Je zou verwachten dat een potje precies is afgestemd op de behoefte van een kind. Niets blijkt minder waar. Bij het bekijken van de voedingswaarde en ingrediënten van heel veel babypotjes blijkt de voedingswaarde en samenstelling van veel maaltijden niet optimaal.

De 6 belangrijkste minpunten van babypotjes

Wel in orde

De hoeveelheid groente, koolhydraten en eiwit is wel vaak genoeg.

Eiwit

De hoeveelheid eiwit is soms zelfs wat aan de hoge kant. De nieren van vooral kinderen jonger dan 1 jaar kunnen nog niet zo goed tegen al te veel eiwit. Dat is ook de reden dat op die leeftijd koemelk nog afgeraden wordt.

Groente

Voor groente is de aanbeveling 50 tot 100 gram. Wij komen maar weinig potjes tegen die deze aanbeveling niet halen. Gemiddeld bevat een potjes 90 gram groente.

Welke leeftijd

Op babypotjes staat altijd een leeftijd vermeld. De potjes vanaf 6 tot ongeveer 10 maanden zijn meestal heel glad van structuur en mild van smaak. De potjes voor 12 maanden of ouder bevatten meer stukjes en hebben waarschijnlijk een wat meer uitgesproken smaak. Ook zijn die potjes vaak wat groter. Toch is de aangegeven leeftijd slechts een indicatie. Is je kind snel met vaste voeding en zijn stukjes geen probleem, dan is een potje voor 12 maanden het proberen waard.

A-merken beter dan huismerken?

Van alle 155 potjes die we bekeken is er niet duidelijk 1 merk dat als beste komt bovendrijven. De meeste merken hebben een aantal potjes waar wat op aan te merken is, zoals te weinig vet, energie en ongezonde ingrediënten als kaas. Wellicht dat de (variatie in) smaak tussen merken wel verschillend is. Dit hebben we niet bekeken.

Het grootste verschil is de prijs. Die loopt van €0,80 (Bonbébé) tot €3,79 (De kleine keuken). Gemiddeld betaalden we zo’n €1,50 voor een potje.

Bewaren geopend babypotje

Eenmaal opgewarmde restjes kun je niet meer bewaren. Er kunnen allerlei ziekmakers in het eten komen na het opwarmen, bijvoorbeeld via de lepel tijdens het voeren. Ga hier niet te lichtvoetig mee om. Kleine kinderen zijn veel gevoeliger voor ziekmakers.

Heeft je kind moeite met het opeten van het hele potje, verwarm dan niet direct alles. Schep met een schone lepel bijvoorbeeld de helft uit het potje. Warm dat op en zet het potje met het overgebleven eten direct in de koelkast. Gaat die eerste helft heel gretig naar binnen, dan kun je ook de rest opwarmen. Blijft het bij die eerste helft, dan is de rest nog 48 uur te bewaren in de koelkast. Let erop dat je koelkast koud genoeg staat; niet warmer dan 4° C.

Overigens zijn ongeopende potjes eindeloos houdbaar omdat ze gesteriliseerd zijn. Als ze dicht blijven kan er niks bijkomen. Check of het potje onbeschadigd is voordat je het opent.

Wat en hoe hebben we getest?

We bekeken de etiketten van 155 potjes voor de leeftijd van 8 maanden of ouder, nagenoeg het volledige assortiment. Op basis van de voedingswaarde en ingrediënten beoordeelden we de hoeveelheid energie, vet, koolhydraten en groente. Ook keken we naar ongezonde ingrediënten zoals zout, kaas en vruchtensap. Verder noteerden we de prijs, de aanbevolen leeftijd en of het een potjes is met vlees, vis of een vegetarisch potje.

