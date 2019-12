Eerste indruk|Voor €30 tot €70 koop je een speciale usb-stick met antenne waarmee je gratis via de laptop kijkt naar publieke zenders. Handig voor op de camping! Maar werkt het ook zo makkelijk en goed in praktijk? We bekijken zes usb dvb t-sticks van de merken AVerMedia (2x), Hauppauge, Sweex, Terratec en PCTV Systems.

Wat is tv op je laptop of pc?

Om op vakantie de Tour de France te kunnen volgen, hoeft geen wereldontvanger of tv meer mee. Met een laptop én een speciale DVB-T-ontvanger die je in een usb-poort prikt, pluk je de publieke tv-zenders zo uit de lucht.

In Nederland zijn Nederland 1, 2 en 3 en de plaatselijke regionale omroep te ontvangen. De populaire Europese vakantielanden bieden een groter lokaal aanbod aan vrij te ontvangen zenders.

Behalve tv-kijken met ondersteuning van een elektronische programmagids kun je de beelden ook opnemen en radio luisteren.

Snelle test

Een onderzoeker en een redacteur van de Consumentenbond hebben zes DVB-T-ontvangers met usb-aansluiting getest. Deze sneltest was niet uitvoerig of grondig.

Het belangrijkste uitgangspunt: de ontvangers moeten gemakkelijk en werkend te installeren zijn. Daarnaast zijn het gebruiksgemak, de mogelijkheden en beeldkwaliteit beoordeeld. De ontvangers zijn op verschillende desktop-pc's en notebooks geprobeerd.

Systeemeisen

De systeemeisen van de ontvangers verschillen enorm. Bij sommige ontvangers volstaat een processor van 1 GHz (Sweex, Hauppauge), andere vragen 2 GHz. De PCTV Hybrid Pro Stick van PCTV Systems heeft daarnaast ook nog minimaal 5 GB vrije schijfruimte nodig (20 GB wordt aanbevolen), tegen 300 MB vrije schijfruimte voor de Terratec Cinergy Hybrid Stick.



Lees onze bevindingen van de zes DVB-T-ontvangers

Tv op pc en laptop preview

Tv kijken op je laptop of pc met een usb DVB-T-ontvanger? Het klinkt ideaal, maar werkt het ook zo eenvoudig en goed? We bekijken 6 ontvangers.

AVerMedia AVerTV Digi Volar EX (beperkt verkrijgbaar)

€40 (gekocht bij Media Markt)

- Een aanrader door de lage prijs, gebruiksvriendelijkheid en vele mogelijkheden.

- Ondanks dat de 'Quick Guide' niet duidelijk aangeeft hoe zenders gezocht moeten worden,

kwamen we er vrij gemakkelijk uit.

- Zenders werden - in tegenstelling tot bij de meeste andere ontvangers - in één keer gevonden.

- De ontvangst en beeldkwaliteit zijn zeer goed.

- Met de software én met de afstandsbediening gaat zappen vlot.

- We moesten wel goed richten op de usb-stick.

- Ook tegelijk opnemen en live tv-kijken levert geen problemen op.





AVerMedia AVerTV Hybrid Volar HD (beperkt verkrijgbaar)

€70 (gekocht bij Media Markt)

- Met deze duurdere uitvoering van de AVerMedia AVerTV Digi Volar EX kun je

ook HD-uitzendingen bekijken en opnemen. In Nederland worden wegens

beperkte bandbreedte echter geen HD-zenders via de ether uitgezonden. In

bijvoorbeeld Frankrijk kun je wel HD-zenders ontvangen via de ether.

- Een FM-antenne is inbegrepen voor een betere radio-ontvangst.

- Bij het zoeken naar zenders vond de ontvanger aanvankelijk alleen

commerciële betaalzenders. Na vier pogingen (opnieuw installeren en de antenne verplaatsen) lukte het ons toch de gratis kanalen te traceren.

Hauppauge WinTV aero

€50 (gekocht bij Paradigit)

- Deze ontvanger stelt weinig eisen aan de pc: een simpele processor is al voldoende om tv te

kunnen kijken.

- De installatie duurt lang, maar de stappen worden duidelijk beschreven.

- De ontvanger geeft een goed beeld, de ontvangst is prima, maar hapert even wanneer je de

antenne iets verschuift.

- De uitschuifbare antenne ziet er breekbaar uit en de knoppen op de goedkoop ogende

afstandsbediening zijn onlogisch ingedeeld.

- Zappen gaat snel, maar je moet de afstandsbediening wel precies richten op de usb-stick.





Sweex Usb DVB-T adapter with remote

€30 (gekocht bij Media Markt)



- De goedkoopste ontvanger uit ons testje levert goede beeldkwaliteit, zolang je niet op het volledige

scherm van je monitor kijkt. Dan rekt het beeld uit en gaat de beeldverhouding verloren.

- Installeren gaat automatisch zodra je de cd-rom in de speler stopt.

- Kijken en tegelijkertijd opnemen kon onze desktopcomputer niet aan: het livebeeld ging haperen.

- Ander minpunt is dat het zappen met de afstandsbediening traag gaat, dat de nummertoetsen niet

werken en dat er knoppen ontbreken voor teletekst en het stoppen van een opname.

Terratec Cinergy Hybrid Stick

Prijs: €60 (gekocht bij Dixons)

- Bij het installeren doemen twee hindernissen op: de cd-rom start niet automatisch (dat moet via de

Windows Verkenner) en nergens lezen we dat de antenne in de usb-stick moet worden gestoken.

- De Terratec heeft soms problemen met het vinden van zenders.

- Het menu is duidelijk en geeft uitleg over de verschillende functies.

- De bijgeleverde afstandsbediening heeft het formaat van een normale afstandsbediening, maar ligt

niet lekker in de hand.

- Voor €30 extra kun je de software downloaden waarmee je onder meer HD-kanalen (niet in

Nederland) kunt ontvangen.



PCTV Systems PCTV Hybrid Pro Stick

Prijs: €50 (gekocht bij Paradigit)

- Installeren onder Windows XP leverde problemen op variërend van een computercrash op een

desktopcomputer tot vastlopers op een laptop. Uiteindelijk kregen we alles op een laptop met

Windows Vista aan de praat.

- De grootste teleurstelling moest toen nog komen: de beeldkwaliteit is onder de maat. Er

verschijnen soms blokken op het scherm en ook is er sprake van een ghosting-effect (beelden

met vegen).

- De antenne is zeer fragiel.

- De meegeleverde software is wel zeer veelzijdig.