Eerste indruk|USB 3.0 is de nieuwe standaard voor aansluiting van randapparatuur. De eerste producten die overweg kunnen met deze nieuwe, snelle standaard liggen in de winkel. Waarom zou je het nodig hebben en is het nou echt zoveel sneller in de praktijk?

Wat is USB 3.0

USB is de standaardaansluiting waarmee je randapparatuur kunt aansluiten op een computer. Denk hierbij aan een muis, toetsenbord, printer, digitale camera, geheugenstick of een externe harde schijf. USB 3.0 (formeel gedoopt tot SuperSpeed USB) belooft een theoretische vertienvoudiging (10x sneller) van de doorvoersnelheid vergeleken met USB 2.0, namelijk 5 Gbps (Gigabit per seconde) t.o.v. 480 Mbps (Megabit per seconde).



De USB 3.0-variant heeft een stekker met extra connectoren om de hoge snelheid te kunnen halen. De extra aansluitingen zijn zodanig in de stekker verwerkt, dat ook oudere stekkers nog passen. USB 3.0 is terugwaarts compatible, dat wil zeggen dat oudere USB-apparaten zoals een USB 1.1-Webcam of een USB 2.0-muis gewoon werken op een computer met USB 3.0.

Oudere USB (rand)apparaten zullen niet ineens beter of sneller gaan werken wanneer ze worden aangesloten op een moderne USB 3.0-poort. Om snel onderscheid te kunnen maken tussen een USB 2.0- en 3.0-kabel\product is de binnenkant van de USB 3.0-stekker blauw waar deze bij USB 2.0 wit of zwart is



In welke praktische toepassingen heb je iets aan USB 3.0? En, hoe zit het met de snelheid in de praktijk? De Consumentenbond heeft USB 3.0 aan een eerste indruk onderworpen.

Lees de eerste bevindingen

USB 3.0 preview

De Consumentenbond kijkt vast vooruit naar de toepassing van USB 3.0. Daarnaast ook alvast een eerste test. Onze bevindingen:

In welke praktische toepassingen heb je iets aan USB 3.0?

USB 3.0 biedt met name voordelen voor gebruikers die snel grote hoeveelheden data over willen zetten naar bijvoorbeeld een externe harde schijf. USB 3.0 doet dit (in theorie) vele malen sneller. Denk bijvoorbeeld aan een backup van enkele tientallen of honderden GB’s, 1080P Full-HD videobeelden of grote muziekcollecties.

Het is niet de moeite waard om te wachten met de aanschaf van een nieuwe computer op systemen met ingebouwde USB 3.0-poorten. Fabrikant Intel zal naar verwachting pas in 2011 de chipsets leveren waarmee fabrikanten van moederborden USB 3.0-ondersteuning kunnen bieden. Verder is op dit moment nog weinig hardware geschikt voor USB 3.0.

Het is echter wel mogelijk om met een aparte insteekkaart de computer al te voorzien van USB 3.0-ondersteuning. Er is een kaart voor notebooks (Express Card) en desktops (PCI Express). Deze kaarten kosten tussen de €25 en €30. Let er wel op dat je, om optimaal gebruik te maken van de snelheid van USB 3.0, een speciale USB 3.0-kabel moet gebruiken, deze heeft extra connectoren voor een hogere bandbreedte.



Praktijktest

Op dit moment zijn er nog erg weinig producten die gebruik maken van USB 3.0. Er zijn een paar USB 3.0-geheugensticks en externe harde schijven, wij hebben een 'externe harde schijf USB 3.0' van Freecom (Hard Drive XS 1TB) aangesloten op een HP-desktop van nog geen jaar oud. Hierbij hebben we een Freecom USB 3.0 PCI Express-insteekkaart gebruikt omdat de betreffende desktopcomputer slechts USB 2.0-poorten had.

Waar USB 2.0 gemiddeld in de praktijk maximaal 33 MB (MegaByte) per seconde neer zet, meten wij in onze testopstelling met de Freecom USB 3.0-harde schijf ruim 80 MB per seconde. Dit is ruim 2,5x sneller dan USB 2.0. De maximumsnelheid die de USB 3.0 standaard in theorie aan kan, wordt dus bij lange na nog niet gehaald met dit product.

Conclusie

USB 3.0 wordt onvermijdelijk de nieuwe standaard voor het aansluiten van randapparatuur. De standaard biedt een verhoogde doorvoersnelheid waardoor de overdracht van grote hoeveelheden data sneller verloopt. Het wachten is vooralsnog op producten die echt gebruik maken van de mogelijkheden van USB 3.0.

Website USB Organisatie: http://www.usb.org/developers/ssusb/

Prijs Freecom 1 TB USB 3.0-harde schijf: €139.