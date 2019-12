Eerste indruk Tele2 4G laptop dongle

Eerste indruk|Mobiel internet met de snelheid van vast internet. Dat belooft Tele2 met zijn nieuwe '4G'-netwerk. Tele2 geeft aan dat 4G nog maar op enkele plekken beschikbaar is en noemt het een pilot. We namen de proef op de som.

Wat is 4G?

4G staat voor mobiel data internet van de vierde generatie en wordt ook wel LTE genoemd (Long Term Evolution). Tot nu toe gebruiken operators liever de term 4G omdat 3G al bekend is. 4G/LTE is ook bedoeld als opvolger van 3G.

In theorie haalt 4G data binnen met een snelheid van 100 Mbps en in de toekomst zelfs nog hoger. Maar let wel: dat zijn theoretische snelheden. Volgens Tele2 ligt de praktijk op 40 Mbps. De upload is 3 Mbps. Nog steeds een respectabele snelheid. Met name de downloadsnelheid ligt twee maal hoger dan internet via adsl.

Veiling

In 2010 werden de 4G-frequenties geveild. Naast Tele2 kregen KPN, T-Mobile, Vodafone en de combinatie Ziggo/UPC frequenties in handen. Echt haast lijken de operators nog niet te maken met de uitrol van 4G.

Weliswaar hebben T-Mobile, Ziggo en KPN voor zakelijke klanten een aanbod, maar geen van deze bedrijven biedt landelijke dekking. Of zelfs maar iets dat in de buurt komt. Dat geldt ook voor Tele2, dat nu ook voor consumenten een aanbod heeft. De techniek werkt slechts op enkele plekken. Het is niet duidelijk wanneer er een landelijk dekkend 4G-netwerk valt te verwachten.

Europa loopt achter

Nederland is opvallend laat met de introductie van 4G. Ook veel andere landen in Europa lopen achter. In Amerika is (een variant van) 4G al op grote schaal beschikbaar. Daarmee is een einde gekomen aan de jarenlange situatie dat telecom in Europa flink voorliep op Amerika. Terwijl de Amerikanen al lang razendsnel mobiel internetten, moeten wij waarschijnlijk nog jaren wachten op landelijke 4G-dekking.

Tele2 4G laptop dongle: review

Met 4G kun je onderweg snel internetten op je laptop. Tele2 heeft een primeur door de techniek voor het eerst aan consumenten te leveren. Het bereik van het netwerk is nog erg beperkt. Het gaat om een kleine proef om ervaring met de nieuwe techniek op te doen.

Modem in usb-poort

Wie snel wil internetten met de 4G-techniek (zie ook Wat is 4G) moet een laptop hebben die over een geschikt modem beschikt, maar die zijn in Nederland nog niet te krijgen. Gelukkig bestaan er wel 4G-modems in de vorm van dongles (usb-sticks) voor in de laptop. Tele2 levert bij een jaarabonnement een dongle van Huawei. Dit Chinese bedrijf levert ook veel apparatuur voor telecomnetwerken.

De dongle kun je in een usb-poort steken waarna de software zich automatisch installeert. Bij onze eerste poging ging er iets mis (een stuurprogramma wilde niet installeren), maar na de installatie en een herstart van de pc werkt het probleemloos. De dongle werkt op Windows (7, Vista, XP SP2) en Mac OS X 10.4.

23 - 40 Mbps

Na de eerste kleine opstartproblemen komt de data al snel binnen met een snelheid van 23 Mbps (Megabit/s). Dat maakt indruk. We zijn op dat moment in Diemen. Bij latere tests halen we downloadsnelheden tot wel bijna 40 Mbps. Dat zijn snelheden die je haalt met de snellere abonnementen van kabel-internet.

Nadeel aan de techniek is de gevoeligheid voor bebouwing. In gebieden met veel hoge gebouwen gaat de snelheid rap naar beneden. Zo merkten wij in de Waarderpolder in Haarlem dat de snelheid van 36 naar 18 Mbps inzakte toen we in de buurt van een groot kantoor stonden.

Toch waren de up- en downloadsnelheden over het algemeen prima in orde in de gebieden waar 4G-masten staan. Een beperking van een proef als deze is dat het bereik beperkt is tot die steden en wijken waar zo'n mast staat.

Beperkt aantal steden

Slechts in een beperkt aantal steden heeft Tele2 masten staan (zie ook het kaartje hiernaast van Tele2). De masten zijn onder meer te vinden in:

Alphen aan de Rijn

Amstelveen

Amsterdam (bepaalde wijken)

Haarlem

Diemen

Gorinchem

Lage Weide

Lelystad

Loon op Zand

Markelo

Tilburg

Wormerveer

Plannen om het netwerk over meer steden uit te breiden heeft Tele2 vooralsnog niet. Opzoeken of een bepaalde locatie binnen het bereik van een 4G-mast valt kan met een postcodecheck.

Veelbelovend

4G lijkt een veelbelovende techniek maar Tele2 moet nog heel wat werk verrichten voor het een alternatief kan zijn voor 3G dat op veel meer plaatsen beschikbaar is. Daar komt nog bij dat de dongle van Tele2 niet terugschakelt naar 3G als er geen 4G beschikbaar is. Het 4G-aanbod van Tele2 is dus op dit moment nog niet interessant voor mensen die door heel Nederland reizen en daarbij overal online willen zijn.

Het huidige aanbod is wél interessant voor die mensen die vaak of altijd in de buurt van de 4G-masten werken. Op de site van Tele2 kun je via de eerder genoemde postcodecheck opzoeken of de techniek op een bepaalde locatie beschikbaar is. Bij onze tests in Haarlem, Amsterdam en Diemen bleek de uitkomst van deze check accuraat.

Ondanks de kritiekpunten lijkt 4G ons de techniek van de toekomst. De operators zouden het wat ons betreft liever vandaag dan morgen introduceren. Er komen ook smartphones en tablets aan die 4G ondersteunen waarmee de techniek alleen maar interessanter wordt.

Waarschuwing

Tot slot nog een waarschuwing, mocht je 4G zien als alternatief voor vast internet: het is een optie maar let dan wel op de datalimiet. In tegenstelling tot internet via adsl of kabel geldt bij Tele2 een datalimiet: je mag 3 gigabyte verkeer 'verstoken'. Hierna verlaagt Tele2 de snelheid van de verbinding. Naar welke snelheid is op het moment van schrijven nog niet bekend.